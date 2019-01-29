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德意志電信評估禁用華為損失達數十億　歐5G通訊發展將落後美中

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▲華為5G 。（圖／華為）

▲德意志電信有數千的無線基地台，都已裝設華為系統。（圖／翻攝自微博／華為中國）

國際中心／綜合報導

德國與其他歐洲政府正在衡量是否對華為設備的使用設限，歐洲最大宗電信業者德意志電信（Deutsche Telekom）內部評估報告提出，歐洲各國若以安全為由，如果將華為從5G設備供應商中剔除，將使推出時間延後至少2年，5G網路的設置會落後美國與中國。

根據《彭博》報導，歐洲政府考慮是否限制華為設備的使用，擔心網路遭到中國情報單位利用，以蒐集他國情報。華為極力否認這項質疑，中國外交部長王毅日前訪問歐洲時，也警告各國不要「編造」藉口攻擊華為。

華為是德意志電信部分雲端產品的核心，德意志電信內部報告顯示，各國政府的行動可能打亂電信業者投資數十億歐元的企劃，引起恐慌，華為是其中最大的供應商。德意志電信有數千個無線基地台，都已裝設華為系統。

德意志電信內部評估透露，5G網路必須以現有4G設備為基礎，但該公司十分依賴華為4G設備，如果政府全面禁止使用華為設備，被迫拆除的業者將產生數十億歐元的成本。但以澳洲與紐西蘭為例，兩國僅禁止華為5G設備的採購，政府溯及既往禁用4G設備可能性並不高。

沃德豐集團（Vodafone）曾公開支持華為，卻也在上週宣布，停止採購使用於歐洲網路核心的華為設備，部分電信業者迫於壓力，以減少相關設備的使用，德意志電信也在上月表示，可能把華為從供應商名單上剔除。

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關鍵字：華為,歐洲,德意志電信,美國,中國,5G,網路

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