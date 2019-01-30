富商回老家度假　女管家「獨自留守」意外受困電梯60小時險餓死

▲女管家被困在電梯裡面，求助無門。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）



國際中心／綜合外電報導

美國紐約市25日發生一名管家獨自被困在豪宅內的故障電梯，卻無人發現，讓她受困在長約120公分、寬約90公分的電梯內至少60小時，差點被餓死。直到3天後一名快遞員送貨到這間五層樓豪宅，按門鈴卻發現遲遲沒人應門，於是致電屋主，屋主女兒到場查看後，才赫然驚見女管家全身無力的躺在狹窄的電梯內。

根據《紐約時報》報導，瓦倫．史帝芬斯（Warren Stephens）是一名銀行家，在曼哈頓擁有一棟豪宅。史帝芬斯夫婦上週返回阿肯色州老家，並讓現年53歲的女管家瑪麗特．伏塔雷薩（Marites Fortaliza）留下顧家。沒想到伏塔雷薩25日準備搭乘屋內電梯時，電梯卻突然故障，將她困在裡頭。然而因為豪宅實在太大，即使她一再的呼救也沒人發現。

直到一名快遞員28日要派件到豪宅時，一直按門鈴卻遲遲沒有人應門，因此便致電給史帝芬斯，遠在外地的史帝芬斯馬上打電話讓在紐約的女兒前往察看。女兒一到豪宅才發現伏塔雷薩虛弱的被困在電梯內，急忙叫救護車將她送醫治療。

伏塔雷薩送醫後沒有大礙，但因身體太過虛弱，仍需住院休養。據了解，伏塔雷薩為史帝芬斯家族工作已經18年，她29日透過史帝芬斯投資銀行發表聲明表示，非常感謝第一時間發現她的人。然而由於紐約法律規定，私人住宅內的電梯如果沒有定期接受政府機關的檢查，就必須安裝緊急按鈕以防意外發生時，無法求救，因此史帝芬斯家是否違法仍待調查。