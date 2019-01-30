直降零下50度創低溫紀錄　極地渦旋席捲美國「比南極還冷」

▲ 民眾拍下結冰的芝加哥河。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

「極地渦旋」（polar vortex）席捲美國中西部及五大湖沿岸，部分地區30日氣溫甚至測得攝氏零下50度，至少有3人因此死亡。郵政署（United States Postal Service）29日更因此在臉書上宣布，由於天氣狀況將持續惡化，伊利諾州、愛荷華州等6州及堪薩斯州、密蘇里州等4州部分地區的郵差將暫停投遞郵件。

這股橫掃中西部的巨大冷空氣正向東方移動，極有可能打破歷史上的最低溫紀錄。若加上風寒效應影響，北達科他州溫度為零下32度，明尼蘇達州部分地區更是下探零下52度。預報指出，明尼蘇達州30日白天的最高溫僅有零下25度。

▲▼ 外出的民眾都包緊緊禦寒，還要合力推出埋在雪中的車子。（圖／路透社）

CNN報導，即便是對曾經過寒冬考驗的美國人來說，本周的酷寒依然相當兇殘，達科他州至長島地區預計將發生多次風寒效應，民眾應避免外出。國家氣象局（National Weather Service）也發文警告，「這種情況非常危險，暴露在外的皮膚在短短5分鐘內就會凍傷。」

惡劣的天氣也影響了城市交通，根據FlightAware網站數據，29及30日途經美國機場的2700多個航班被取消，其中包括1550多個進出芝加哥機場的航班。預報指出，芝加哥的氣溫將在31日早晨降至零下33度的歷史新低，比南極還冷；30日白天最高溫只有零下26度，可能對生命構成威脅。