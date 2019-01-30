花媽團隊怒了！陳菊遭爆「官邸2月電費12萬」　痛批：舊聞詆毀請自重

▲陳菊擔任市長時期遭爆官邸住2月電費12萬。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長官邸引發話題！高雄市長韓國瑜以「住那麼大的房子也是浪費」，表示不住官邸、另租小房子住，結果引發網友論戰，名嘴謝寒冰還在節目中爆料，前市長陳菊住在官邸2個月電費要12萬元，引發討論。對此陳菊市府團隊、曾任高市府行政暨國際處(原祕書處)處長的陳瓊華在臉書發文駁斥：「用10年前舊聞任意詆毀，居心叵測，媒體名嘴請自重！」

「高雄市政府現在真的是沒錢，沒錢到什麼地步？」韓國瑜不住官邸引發論戰，名嘴謝寒冰28日在《新聞龍捲風》政論節目中談到，其實市長官邸很豪華，但是對韓國瑜來說太大了，一切量入為出，算得仔細才能幫市府省錢，問題是高雄市負債3125億元不是韓國瑜欠下來，「是前面市長欠下來的」，前市長陳菊當年自己在高雄有房產，在鼓山區有48坪的房子，當年住在官邸，24小時警察駐守，522坪2個月電費就要12萬元。

▲高雄市長官邸。（圖／東森新聞）

陳菊市府當時回應，官邸是2層樓建築，總面積約543平方公尺，一樓是客廳、餐廳，二樓有3房，陳菊當時單身，平時只有她和負責家務的工友隨員居住，警衛室還有2名員警24小時輪值；但12萬元是陳菊入住後用電最高峰，警衛室的用電也算在其中，經內部檢討，2011年同期已經降到7萬元左右。

謝寒冰痛批，就算是2個月6萬元還是很貴，而且「一被人家發現，瞬間就可以砍半，那以前是怎麼浪費的？為什麼會浪費掉那麼多電？」讓人感覺陳菊團隊覺得「反正是公家的，隨便高興怎麼用就怎麼用」、「這心態真的要不得…做公務員真的不能這樣亂花錢！」

▲曾任高市府行政暨國際處(原祕書處)處長的陳瓊華駁斥電費高事件。（圖／翻攝自Facebook）

對此陳瓊華發文轉貼7年前高市府的說明，指出當年造成12萬電費是因為「冷氣機老舊」，加上周邊巷弄探照燈等設備用電、副市長官邸用電都併入計算，才會造成電費偏高，後來已經將電表分開計算，後來2個月電費約2.5萬、1年約15萬元。

陳瓊華認為，7年前高雄市政府的澄清說明隨處可查見，媒體名嘴未查證即任意詆毀，要求名嘴開口前，請詳讀資料、確認數據，自重也尊重民主社會的言論自由。