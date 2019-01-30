吳音寧不備詢被罵翻！柯P開條件「接受備詢」 翁震炘：沒問題

記者蔣婕妤／台北報導

台北農產公司由翁震炘出任總經理，前北農總經理吳音寧曾因堅持不願到議會備詢被罵到翻，這次選總經理時，台北市長柯文哲特別開出專業、「接受備詢」等條件，翁震炘受訪時也強調到議會接受備詢沒問題。

吳音寧任北農總經理期間爭議不斷，其中她堅持不到議會接受備詢一事，更是被緊咬不放，每次開議都被國民黨議員罵到臭頭。柯文哲為避免狀況重演，之前討論北農總經理人選時特別開出要願意接受備詢的條件，最終確定由有專業背景的翁震炘接任新北農總經理。

針對記者提問，柯文哲開出條件一定要到議會接受備詢，翁震炘30日一早和柯文哲視察果菜市場時回應，「這個會，沒問題」。首次見到柯文哲是否感到緊張，翁震炘表示，經常在看所以不會緊張。

事實上，農委會主委陳吉仲29日晚間已經先與翁震炘前往台北第一果菜市場視察、了解蔬果供應狀況，短短七小時就造訪市場兩次，翁震炘說，自己剛上任，所以跟著市長關心市場狀況，「特別是春節到了，我們要加強作業，讓市場新春台北市蔬果整個市場拍賣平順，價格平穩，能充分供應需求。」

去年春節曾因為連續休市三天造成菜價崩跌，翁震炘回應，今年跟去年狀況不一樣，今年把休假挪開，春節後不會有三天休假狀況，農曆初九天宮生一天而已，元宵節兩天，已經錯開。

翁震炘表示，未來還會以很多事情要跟柯文哲討論，一定會碰到，自己就是平常心，該去議會就去議會，「沒有什麼，回到正常就好」。記者追問，是否擔心北農變成政治角力戰場，翁震炘說，「不會，回歸專業，把它做好」。

▲柯文哲、翁震炘視察萬大果菜、魚類批發市場。（圖／記者季相儒攝）