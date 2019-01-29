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團客攜肉入境「旅行社連坐罰」　業者：行政院長是戰犯

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▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝） 

生活中心／採訪報導

行政院長蘇貞昌28日要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，導遊及旅行社應負連帶責任，出現許多反彈聲浪，甚至有業者直言「關我屁事」。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，連坐處份，行政院長是戰犯，「蘇揆連『導遊』與『領隊』都分不清，事態嚴重……」

「想要解決問題，就要找出問題，而不是亂作戰！」柯牧洲指出，大陸旅客攜帶豬肉製品，一路從上飛機到登機出口處都一一提醒，進行行李檢查，一旁也有放置棄置箱，已經層層把關，導遊與台灣旅行社只負責落地接待，現在卻要業者負責，相當可笑。

柯牧洲表示，目前團客來台的都沒有違規案例，違規是以自由行來台探親者多，國內旅行社已經協助觀光局將非洲豬瘟宣導的相關公文，發導致大陸旅行社，而觀光局在大陸的台旅會也會告知當地旅行社，政府應該要找出問題點。

為加強非洲豬瘟防疫，柯牧洲提出，內政部移民署應在入台證上一律打上禁止攜入豬肉及相關製品，航空公司應委託的地面代理主動向旅客發宣傳單，台旅會向組團社進行宣導，防檢局要解決銀聯卡繳付罰鍰的問題。

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲蘇貞昌要求加強查緝，若旅客參團夾帶肉品進台，導遊、旅行社要連坐罰。（圖／記者謝承恩攝）

另外，也有相關人士透露，入境已通過海關，帶著肉類關導遊屁事，導遊不是領隊，導遊跟領隊是不同的，「真是豬年第一個大新聞。」他更指，蘇貞昌院長分不清楚「導遊」和「領隊」的不同，真的是一個必須要好好面對的問題。

另一位觀光學系校長質疑，如果一個團入境時，因旅客攜帶肉品領隊就要受到連坐罰，那麼依照這個邏輯，有國民在海外犯罪，是否行政院長或總統也要負責了？也有人說，「依照這個邏輯，最後要負責的該是政府吧！宣導不力！

有人將連坐罰的新聞分享至臉書社團「靠北金門」，底下網友紛紛留言表示，「（政府）未盡宣導職責任」、「應該是領隊責任，不是導遊」、「客人不聽勸阻，為何拉從業人員當替死鬼？」、「照這說法，酒駕撞死人，賣他車的店家也要連帶處罰囉？」不過也有人認為「責任不在導遊及領隊身上，因爲領隊及導遊都沒有執法權，如何去搜索客人的行李？隨意搜索人家的東西是犯法的。」

▲▼蘇貞昌要求，團客如果帶肉旅行社要連坐，引來許多撻伐聲浪。（圖／翻攝自靠北金門）

▲蘇貞昌要求，團客如果帶肉旅行社要連坐，引來許多撻伐聲浪。（圖／翻攝自靠北金門）

中華民國導遊領隊職業工會全國總工會也在臉書表示，非洲豬瘟確實可怕嚴重，台灣經不起疫情的感染，但閣揆不可以搞錯政策或命令，「導遊領隊及旅行社有沒有空間，可以檢查旅客的行李，在接團旅行之前，或者旅客回國之前，如何讓導遊領隊在引領旅客旅行執行你的命令？」

蘇貞昌回應，當初裁示是「希望旅行業者與領隊，可以多呼籲遊客，注意台灣的國家規定，並沒有說要搜查行李」，所以防疫如同作戰，國家安全非常重要，防止非洲豬瘟入境人人有關，希望大家一起來把關，保護台灣、保護台灣豬、保護我們的滷肉飯。

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關鍵字：柯牧洲,連坐罰,導遊,旅行社,非洲豬瘟,蘇貞昌

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