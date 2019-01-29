旅行社連坐處分　蘇貞昌：「保護台灣滷肉飯」防疫視同作戰

▲行政院長蘇貞昌在2019屏東熱帶博覽會開園致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌29日早上出席2019屏東熱帶農業博覽會開幕典禮，接受媒訪問時針對先前針對團客帶肉入關，旅行社連帶的處分有人反彈時表示，他並沒有要求旅行業、領隊搜查行李，而是呼籲遊客注意台灣的國家規定，防止非洲豬瘟入境，「保護台灣滷肉飯」，防疫視同作戰。

蘇貞昌說，非洲豬瘟非常嚴重，防疫如同作戰，如果人人抱著事不關己，那非洲豬瘟一定進台灣，非洲豬瘟一進來，養豬業全倒，國家一年損失2000億，連滷肉飯都沒得吃，外國遊客及各地觀光客也不會來，會影響到旅遊業者，他只是希望旅行業者、領隊能多所呼籲遊客注意台灣的國家規定，並沒有說要搜查行李。

▲行政院長蘇貞昌（左三）29日早上出席屏東熱帶博覽會開幕▼

蘇貞昌另針對上週立委補選結果表示看法，他說，行政院的工作就是福國利民，做好政務，何況今日民進黨執政，如果做好，民進黨更能贏得人民信任，才會選舉勝利。

對於高鐵南延和捷運銜接屏東的可能性，蘇貞昌說，他和縣長潘孟安及屏東縣籍立委和地方的民代，都一再希望能夠讓屏東交通好起來，他曾在屏東做事、服務，很知道屏東人的心聲，一定會尊重屏東的民意，「我知道屏東大家的需要，我一定會大力幫忙，希望故鄉更好」。