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不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

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▲▼館長在直播中點名韓國瑜，痛罵高雄市政府垃圾。（圖／翻攝自寶寶愛館長）

▲館長在直播中點名韓國瑜，痛罵高雄市政府垃圾。（圖／翻攝自寶寶愛館長）

政治中心／綜合報導

網路紅人館長曾在九合一大選前與高雄市長韓國瑜合體直播，兩人相談甚歡；但館長日前卻在直播當中點名韓國瑜，自費百萬舉辦健力國手權的比賽，遭高雄市政府體育處刁難，痛批「高雄市政府就是垃圾」。針對這起事件，國民黨前立委蔡正元29日呼籲，韓國瑜要小心，「不要變成馬英九第二」。

館長在直播中表示，過去健力的比賽在館長還沒有承接之前非常可憐，場地非常爛，沒有什麼人參加，沒有獎金、獎品、場地也沒有冷氣，在他承接之後把健力比賽推向一個巔峰，因為有高額的獎金，但是這些獎金從來沒跟政府補貼過一塊錢，辦一次比賽平均就是要花費100萬，所以健力協會才跟他商量說，是否要接這個比賽，給館長做這個事情。

▲韓國瑜市長停下腳步看到謝姓父母的憂慮，又再度哽咽紅了眼眶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

館長說，這段時間一直在不斷在中間接洽，政府官員不斷地從中作梗，尤其是高雄市政府的體育處，「我想請問一下韓國瑜市長，小弟這麼的支持你，這麼支持體育運動，為什麼協會居然是這麼的食古不化，我想請問一下韓國瑜市長，本人小弟想要自己花錢來舉辦，高雄市政府體育處蒞臨指導，他們說不可以辦在成吉思汗，因為他們認為健力運動是單項運動，不得與商業健身房合併之，如果要合併之，需另外在外面租一個公平公正的場地讓我們來舉辦，OK，你出錢嘛！我不是要賺你的錢餒！」最後痛批「我不跟你政府辦了！政府就是垃圾！高雄市政府就是垃圾！」

針對館長痛批「高雄市政府就是垃圾」，網友們紛紛跳出來表示，「現任處長就是民進黨的好嗎」、「不照規矩，你是要害人被抓去關喔」、「不合他的意就是垃圾」、「公務員就依照法規處理阿…」、「運動發展局局長還沒找到人，是前朝的副局長暫時代理局長」。

而蔡正元則在29日向韓國瑜隔空喊話，要對方小心「不要變成馬英九第二。韓國瑜用了陳菊遺留的官僚，不大力整頓會造成什麼結果？大概就是馬英九第二。馬英九大力拉拔陳水扁人馬，也沒大力整頓，結果是敵不敵、友不友，再亮的明星光環，也會被磨得掉漆。」

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關鍵字：蔡正元,馬英九,陳菊,館長

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