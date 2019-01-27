搶不到馬英九春聯沒關係！呱吉邱威傑發限量春聯「吉」起來

政治中心／綜合報導

前總統馬英九19日發送春聯吸引民眾瘋搶，網路上更喊出1萬2299元人民幣的天價。不過，沒有搶到馬英九的春聯沒關係，新科台北市議員「呱吉」邱威傑也跟風發春聯，樣式很簡單就是一個「吉」字，已經有網友揪團要去現場搶了！

▲呱吉發春聯。（圖／翻攝呱吉YouTube）

呱吉24日在臉書發影片預告，27日下午三點將在台北圓山捷運站送春聯，歡迎大家一起到現場領取。呱吉搞笑說，我本人親自寫的春聯、親自提名，可以正著貼、倒著貼，隨便你怎麼使用，數量有限，「你嘸來，你就嘸」。

馬英九上周六開始在全國43個據點同步發送豬年春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，引發民眾索取熱潮，已加印至25萬份，沒想到大陸拍賣網站也出現多家店家拍賣春聯，有賣家叫價1萬2299元人民幣（約新台幣5萬6680元），並強調「本產品是預售，台灣朋友帶回，現在還沒帶回」。

▲馬英九簽書會。（圖／記者王兆麟攝）

▲淘寶網有商家天價推出預售「馬英九春聯」。（圖／翻攝淘寶網）

許多政治人物都喜歡發春聯跟民眾「搏感情」，也拓展自己的影響力，像是台北市議員高嘉瑜之前推出「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯，短短3小時內送出8000份，後來又開方1000份讓民眾到服務處領取，也是一下子就發光光。

▲▼高嘉瑜推出超萌春聯，吸引粉絲瘋搶，連出門吃早餐都被要春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

