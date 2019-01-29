館長嗆「高市府是垃圾」　高市運發局：問錯人溝通誤會

圖文／鏡週刊

館長陳之漢近日在直播中怒控遭高雄市體育處刁難，害他無法與健力協會合作辦比賽，為此他不僅點名市長韓國瑜，還氣到大罵高雄市政府都是垃圾。為此，今（29日）高雄市運發局（前身為高雄市體育處）回應表示，館長並未親自或透過委託與市府接洽辦理健力全國性賽事及國手選拔事宜，也沒有競賽不得與商業結合這項說法，一切都是誤會。

高雄市運發局指出，事前雙方並沒接觸過，且全國性及國手選拔賽事，依體育署規定須由內政部立案、經中華奧會承認的全國單項體育團體或協會舉辦，至於之前在高雄舉辦的青年盃、菁英盃賽事，則由中華民國健力協會主辦，運發局僅提供部分經費補助等行政協助，比賽地點選定也非運發局所能決定。

運發局還說，館長應該是與健力協會洽談時產生誤會，運發局聯繫該協會後，得知相關賽事內容目前仍在研議，無法知道場地規劃。運發局更澄清表示，未曾要求全國健力賽事及國手選拔須在高雄舉辦、且單項運動競賽不得與商業結合。

鑒於館長熱心協辦體育賽事，運發局也強調，高雄市歡迎民間企業贊助各單項運動賽事及選手，以利提升運動及產業發展環境。



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