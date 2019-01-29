館長點名韓國瑜「高雄市政府就是垃圾」　砸百萬辦健力賽還刁難

▲館長在直播中點名韓國瑜，痛罵高雄市政府垃圾。（圖／翻攝自寶寶愛館長）



記者林彥臣／綜合報導

在九合一大選前，館長曾與韓國瑜合體直播，兩人相談甚歡，但是館長日前卻在直播當中點名韓國瑜，自費百萬舉辦健力國手權的比賽，卻遭到高雄市政府體育處刁難，更因此痛罵，「高雄市政府就是垃圾」。

館長在直播中表示，過去健力的比賽在館長還沒有承接之前非常可憐，場地非常爛，沒有什麼人參加，沒有獎金、獎品、場地也沒有冷氣，在他承接之後把健力比賽推向一個巔峰，因為有高額的獎金，但是這些獎金從來沒跟政府補貼過一塊錢，辦一次比賽平均就是要花費100萬，所以健力協會才跟他商量說，是否要接這個比賽，給館長做這個事情。

▲館長曾與韓國瑜同台直播相談甚歡。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



館長說，這段時間一直在不斷在中間接洽，政府官員不斷地從中作梗，尤其是高雄市政府的體育處，「我想請問一下韓國瑜市長，小弟這麼的支持你，這麼支持體育運動，為什麼協會居然是這麼的食古不化，我想請問一下韓國瑜市長，本人小弟想要自己花錢來舉辦，高雄市政府體育處蒞臨指導，他們說不可以辦在成吉思汗，因為他們認為健力運動是單項運動，不得與商業健身房合併之，如果要合併之，需另外在外面租一個公平公正的場地讓我們來舉辦，OK，你出錢嘛！我不是要賺你的錢餒！」

館長強調，「我自己花自己的錢，我來舉辦國手權，舉辦國手權的比賽，從以前到現在是沒有錢可以拿的！我說我要花錢讓國手來拿獎金，順便來舉辦國手權，場地我來出、金錢我來花、造勢我來做，民間企業要來幫助台灣的運動，台灣的政府居然大力地去阻擋跟阻止」。

館長又指出，如果比賽要辦在林口，必須要7天不限額開放外地的民眾進來，過去的比賽方式是一位選手帶兩位教練並發識別證，藉此顧及會員的權益，但他們說不可以，「要無限量的讓任何人進入我的健身房使用我的器材，7天如果辦不到我們就不能主辦比賽」。

▲愛情摩天輪也掃到颱風尾。（圖／翻攝 三立LIVE新聞）



館長表示，「你現在這樣子你是在阻擋運動推廣」，以後一樣自己辦比賽，不跟政府辦了，既然高雄可以愛情摩天輪、可以辦F1賽車，既然高雄有這麼多的問題，「我今天我要出錢來提升整個體育，你們高雄體育處來擋我，那沒有關係我不要辦，協會我也不要辦，我自己玩自己的」。

館長最後預告，「等我中壢場建起來，全台灣最高級的場地又換到中壢，我以後會在中壢辦比賽，我以後辦比賽中壢人就爽了，就可以看到很多高手在那邊」。

網友的回應則是正反不一，「館長你太衝動了！我想韓市長不一定每件事都知道吧？尤其這種蠻不重要的（相對不重要）」、「高雄體育處傻傻的，雖然說體育運動太多太多了，但是突然有一項能發光發熱讓大家看到，卻不知變通，固步自封，實在不是政府該有的風範，為此深表遺憾」、「台灣就是這麼爛，老一輩的都是舊思想且什麼爛法規做事都綁手綁腳的，官商勾結，要創新給年輕人新的不同方式」、「館長你太自我中心，高雄市部分官員行為你就無限上崗到市長。」、「韓粉只有在館長罵小英政府時才會變成一日館粉，只要講一下藍的不好馬上又開始在黑館長」、「各位酸民你們知道館長的重點是啥嗎？館長要幫國家省錢，可是他們不要」。