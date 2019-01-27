婆媽高喊「總統好」　吳敦義簽名：假設馬英九來要留一格給他





▲國民黨主席吳敦義簽名時直指第一格要留給前總統馬英九。（圖／翻攝自吳敦義臉書粉專直播畫面，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義27日中午抵達新北市板橋客屬總會會員大會，一進入會場，身旁的婆婆媽媽們瘋狂大喊「總統好！總統好！」吳敦義則緩緩走向簽名冊，卻將名字簽在第二格，強調第一格要留給前總統馬英九。

對於是否會競爭代表國民黨參選2020總統的機會，吳敦義一直沒有正面表態，但他之前在1月13日出席「台北市三合一選舉吳主席感恩茶會」時，主持人希望大家為吳敦義一起喊出「國民黨勝利，國民黨勝利，吳主席加油，吳主席加油」口號，台上與台下人士說口號2次後，底下突然有人提到「選總統」，台上的黨員也跟著高喊「選總統」，當時吳敦義先呆愣2秒，隨後先擺出「謝謝」的手勢，再急忙比出「噓」，並微笑要大家別再說了，但不到兩個禮拜的時間，吳敦義面對支持者高喊選總統的熱情，卻有了稍微不同的反應。

吳敦義27日參加新北市板橋客屬總會會員大會時，一群婆媽站在走道兩側，對著進入會場的吳敦義高喊「總統好～總統好～」而吳敦義這次不再低調比「噓」，反倒是默默走到簽名冊前，彎下身準備簽名。

在簽名時，吳敦義刻意選擇簽在簽名冊的第二個欄位，把第一格空了出來，他說，「假設馬先生來，要留一格給他簽」，因為自己是馬英九的副總統，也是馬英九做總統時的行政院長，「假設馬總統來了，那一格就是給他簽的！」一旁民眾則大喊「拍手拍手」，並繼續喊著「總統好，總統好」。

在吳敦義臉書粉絲頁觀看直播的網友們留言表示，「2020選總統」、「加油，選總統」、「吳主席加油」、「吳主席能力 操守，智慧等等。都是第一流，不選他當總統，還選誰。祝高票一定當選」、「加油 國民黨 中華民國萬歲」、「吳敦義總統加油」、「2020年支持吳總統」。