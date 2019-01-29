佳芬姐！韓國瑜被吃了　「Q版韓市長鳳梨酥」網友驚呼：卡哇伊

▲高雄烘焙坊業者推出Q版韓國瑜鳳梨酥，搶搭春節送禮熱潮 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

過年送禮也搶搭韓風，高雄市就有一家烘焙房特別製作一款印有Q版韓國瑜拿著鳳梨LOGO的市長鳳梨酥，除了韓國瑜的招牌禿頭，連市長穿襯衫以及捲袖子的特徵細節都製作出來，模樣相當可愛，有網友表示，「超討喜的模樣，捨不得吃！」

製作麵包已經有32年經驗老師傅陳冠達，這回打造市長鳳梨酥，食材原料特別選用紐西蘭天然無水奶油，以及高雄在地土鳳梨，製作成外酥內軟的鳳梨酥，再特別印上卡通版造型的韓國瑜，常常一上架就被秒殺，不只在地高雄人搶買，許多觀光客也都會買來送給親朋好友。

▲高雄烘焙坊業者推出Q版韓國瑜鳳梨酥，搶搭春節送禮熱潮 。（圖／地方中心翻攝）

陳冠達說自己就是很早期的北漂青年，青少年時期就從南部到台北做學徒，還曾遠赴日本學藝精進相關麵包知識，返台後協助金礦咖啡成立麵包部門擔任行政主廚一職，開發出來的麵包及紅豆蛋黃酥禮盒曾創下一個月500萬營業額的記錄。後來回到故鄉高雄開店。

陳冠達表示過去幾年，高雄經濟一直都處於低迷的狀態，做生意討生活真的不容易，但是自從韓國瑜就任後，他個人感受到觀光客逐漸增加，民眾採買意願也更高，所以現在也希望製作的市長鳳梨酥，可以讓每個消費者都好運旺旺來，大家跟著高雄一起發大財！

▲高雄烘焙坊業者陳冠達表示：自己曾經也是北漂青年。（圖／地方中心翻攝）