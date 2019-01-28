全國最大日軍「震洋特攻隊」二戰遺址　潘恆旭：近期將整理帶動觀光

▲▼全國最大日軍「震洋自殺特攻隊」特訓基地遺址在高雄左營。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜市政規劃內容中提到，近期將高雄左營《日本震洋自殺特攻隊》軍事基地二戰遺址，完善規劃成觀光路線；28日中午高市府觀光局長潘恆旭受訪時表示，後續將完整規劃成為軍事遺址公園，推動觀光。對此，優質看法也讓不少國內外軍事迷期待。跟著《ETtoday新聞雲》的鏡頭，一同深入遺址直擊現況。

文史工作者郭吉清表示，據歷史文獻表示，戰時日軍基地為美軍轟炸重點，當時位在左營西門城牆及城門舊址附近的震洋特攻隊特種基地房舍多以樹體做掩蔽，隱密性佳，其特色每一座特種半圓體防空壕旁邊均有一顆大樹，做為掩體；也因此逃過美軍當時的轟炸計劃破壞，保存至今。

▲防空壕入口

日軍震洋隊的角色定義與著名的「神風特攻隊」任務雷同，二戰末期，日本幾乎已無飛機可用，神風特攻隊成員由「空」轉「海」，計畫開著自殺艇衝撞美軍軍艦。

郭吉清說，經考證，左營駐有4支震洋隊，西城門舊址附近有3支震洋隊，隊員約540位，分別為第20〈代號：薄〉震洋隊、21〈代號：竹內〉震洋隊，對面〈現址海青工商學校〉為第31〈代號：栗原〉震洋隊；而駐離海較近的第29〈代號：永井〉震洋隊，遺址位在今左營桃子園軍區內，隊員約180位。

據悉，鳳山縣舊城又稱左營舊城，現今的舊城（石城）是清道光6年（1826年）完工，國防部在進行左營區自助新村眷村改建計畫時，2014年發現深埋地底超過百年的左營西門城牆及城門舊址，重見天日後，文史工作者也在西門城牆附近發現日軍震洋特攻隊神社遺址與17座特種半圓體防空壕、日本神社的本壇基座及手水缽。

對此，高市府觀光局長潘恆旭表示，在日軍「震洋特攻隊軍事遺址」曝光後，高雄市政府文化局也積極在規劃「舊城西門歷史公園」，讓左營舊城從清代至日治時期的變遷過程更加清晰，見證當時日軍南進計畫中，左營扮演軍事重鎮角色，讓左營舊城的軍事遺址，陸續成為完整的軍事遺址公園。

▲通氣口。

▲防空壕上方的通氣孔。