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柯文哲無法控制陳思宇抹黑　網酸：憑什麼要求民進黨交戰犯？

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▲▼韓國儒學團拜訪柯文哲 柯文哲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市立委補選由民進黨候選人何志偉勝出，在他發表勝選感言時，砲轟「柯家軍」陳思宇選前對他不斷抹黑，並直指台北市長柯文哲不但沒有遏止，還煽風點火，對此，柯文哲28日回應：「又不是我寫劇本給她讀」、「不可能百分之百下指導棋」，遭PTT網友質疑是雙重標準、切割陳思宇，更被批評「憑什麼要求民進黨交戰犯？」

陳思宇選前對何志偉提出政二代、雙重國籍、選舉經費、賄選等多重質疑，何志偉便在發表勝選感言時反擊，砲轟陳思宇父女用卑劣手段造謠，也批評柯文哲沒有遏止這樣惡質的選舉，是他看過最黑、最骯髒的選舉模式。

面對何志偉的批評，柯文哲表示，給陳思宇站台「不是寫劇本給她讀」，候選人還是選舉的最主要因素，對於支持的對象，「不可能百分之百下指導棋」，也回應被批「沒有遏止惡質選舉」的批評，表示選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，這個信念他沒有改變。

不過，柯日前才解讀2018選舉是「民進黨相當有計畫的煽動民嘴在攻擊」，若要白綠合作，「民進黨先交出戰犯再說」。因此，他對何志偉的這番回應，在PTT上引起網友熱議，紛紛留言「雙重標準」、「明顯切割了」、「柯文哲要小英交戰犯，自己先交出來再說」。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇

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