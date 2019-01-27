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「雲街在台附近呈現閉合胞」9縣市低溫特報　年前最後上班日北部轉濕冷

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▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局說，今北台灣整天涼冷，中南部日夜溫差大。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，中央氣象局觀測，今天（27日）清晨清晨西半部空曠地區低溫約12至14度，全台最低溫出現在蘇澳的12.4度，宜蘭13.1度、淡水13.3度居次；若加上自動測站，最低溫則是在羅東的11.4度。氣象專家吳德榮說，東海的雲街（cloud street）仍保持開放胞，在台灣附近已呈現閉合胞，代表乾冷空氣已被海洋增暖。氣象局預報，過年前最後上班日、周五（2月1日）東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部有局部短暫雨。

氣象局持續對苗栗以北、金門縣和連江縣等9縣市發布「低溫特報」，今晨苗栗以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。氣象局說，北台灣今一整天仍偏涼冷，高溫約18、19度，中南部及花東約20至24度，中南部日夜溫差較大；這波冷氣團水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣

氣象局表示，周一（28日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起至周二（29日）強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫逐漸回升，但清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼氣象局觀測，今晨西半部空曠地區低溫約12至14度。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三（30日）、周四（31日）轉南風，回溫狀況更加明顯，且各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；周五東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，周六（2月2日）東北季風稍減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；下周日（2月3日）至下周二（2月5日）氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨，其他地區大多多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今晨實測低溫，馬祖6.8度、金門10度、本島平地羅東11.4度、深坑11.8度、鯉魚潭12.2度，西半部前幾天靠輻射冷卻作用，最低溫屢降至10度以下，如今已不復出現，原因是地表風強，破壞輻射冷卻作用。

▼周二到周四將逐漸回暖，周五又降溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，今晨東半部宜、花的低溫則比上波略低，顯示流向東側的冷空氣比上波多；而台北市也因雲多、風大，無輻射冷卻作用，截至目前為止最低溫14.1度，使得這波冷空氣僅符合大陸冷氣團的標準；今晨真實色調衛星雲圖顯示，東海的雲街（cloud street）仍保持開放胞（open cell）特微，在台灣附近已呈現閉合胞（close cell），代表乾冷空氣已被海洋增暖、增濕。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣上空的雲層將逐漸減少，偶見陽光露臉，但天氣仍偏冷；周一西半部轉為「晴朗早晚冷」的天氣，清晨於沿海、空曠部分地區仍有接近10度左右的低溫，白天冬陽現、感覺舒適，氣溫回升；周二至至周四冷空氣逐日減弱，白天氣溫漸升，早晚仍偏低，日夜溫差大；周五另一小股冷空氣南下，天氣明顯轉變，迎風面有雨、氣溫降，北台灣轉冷；周六冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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