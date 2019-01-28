郵局爆員工盜賣古董郵票　變造證明大賺400萬判刑

▲任職台北郵局快捷員的吳姓男子，謊稱有一批古董郵票可賣，偽造印章及購票證明等資料，賣給收購業者。（圖／資料照／記者李蕙璇攝）

記者楊佩琪／台北報導

擔任台北郵局快捷郵件員的吳姓男子，謊稱手上有一批，郵局清理倉庫時發現的古董郵票，讓員工不公開販售，揪收購郵票業者投資，還強調保證獲利30%到50%，業者因此陸續交付近400萬元款項，但事後卻發現包括郵局用印、承辦人員用印、購票證明等都是吳男仿造的。台北地方法院依偽造文書等罪，將吳男判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

吳男於1990年12月，進入中華郵政公司擔任台北郵局快捷郵件員工，自2015年4月起，向一收購郵票的殷姓業者宣稱，因為公司拆除舊大樓，整理倉庫時發現大批清代、民初發行珍貴絕版郵票，讓員工可以低價、非公開方式販售。他手上拿到一批，鼓勵業者投資，由他協助轉售轉取價差，保證獲利30%到50%。

由於吳男每次交易時，皆附上郵局的購票證明、收款證明，因此業者不疑有他，至2016年8月止，陸續交付共399萬4000元現金，向吳男購買古董郵票，再委由吳男代為轉售，以獲取利益。

2017年2月，業者質疑吳男代轉售郵票所得款有「暗槓」嫌疑，跑到郵局要討回款項及郵票，並詢問其長官，販售郵票的詳細狀況，這才發現，郵局根本沒有所謂讓員工優惠賣郵票一事。

且經多方比對，根本是吳男私自偽造「台北郵局郵票組」印章，以及承辦人員「陳佳燕」印章，開立假的購票證明、收款證明。不滿被騙，業者向警方報案並提告詐欺，中華郵政公司也對吳男提起偽造文書告訴。

吳男到案後，坦承偽造郵局和承辦人員用印，製作假的購票及收款證明，但不記得何時變造證明單。法官認為，業者提告詐欺取財，因為單一陳述，無其他證據，檢方也已不起訴，此部分不另做處分。

但吳男偽造假的「台北郵局郵票組」印章，以及根本查無此人的承辦人員「陳佳燕」印章，使人誤信為真，又變造購票及收款證明，已損害中華郵政公司的信用，與業者的權益，判決有期徒刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。

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