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7家企業合捐20桌年菜　花蓮市愛心年菜尚有70萬缺口待捐助

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▲響應市公所募集愛心年菜，花蓮市7家企業拜會市長魏嘉賢，合捐20桌愛心年莱。（圖／花蓮市公所，下同）

響應市公所募集愛心年菜，花蓮市7家企業拜會市長魏嘉賢，合捐20桌愛心年莱。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

透過花蓮市民代表李振瑋引介，七家企業業者今天合捐二十桌年菜，為花蓮市公所推動愛心年菜挹注資源。市長魏嘉賢肯定業者的善行，也感謝善心朋友的認養，讓愛心年菜的行動得以持續進行。

此次捐贈愛心年菜義擧是延平王廟信徒管理委員會捐贈愛心年菜給花蓮市公所的李振瑋，在得知花蓮市公所愛心年菜募集的桌數仍有缺口，因此透過私人交情，引介七家企業捐款認養。

李振瑋代表28日下午偕同七家企業的業者送認養愛心年菜的款項到市公所，由魏嘉賢市長代表接受，魏嘉賢發贈感謝狀，感謝他們支持花蓮市公所推動愛心年菜的社福政策。

▲響應市公所募集愛心年菜，花蓮市7家企業拜會市長魏嘉賢，合捐20桌愛心年莱。（圖／花蓮市公所，下同）

花蓮市長魏嘉賢感謝善心朋友的認養，讓愛心年菜的行動得以持續，頒贈感謝狀。

合捐愛心年菜的企業包括廟口紅茶、NEW Age餐酒館、馨心月子餐、田灣貿易有限公司、進東汽車股份有限公司、安潔洗衣有限公司、永興工業社等七家。

花蓮市公所今年的愛心年菜預計要送出521份，截至目前還有近七十萬元的缺口，市公所仍在積極募集中，希望能喚起更多人共同關注弱勢議題。

花蓮市公所今年的愛心年菜發放對象仍以三口以上列冊低收、中低收入戶家庭為主，另外還包括弱勢社福機構以及市公所長期關懷的近貧家庭。年菜發放將於二月一日透過里辦公室作業系統將愛心年菜送到符合取領的市民家中。

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