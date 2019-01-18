求職好彩頭　年前徵才13家廠商360個職缺

▲雲嘉南分署永康就業中心，為協助民眾在過年前找到合適工作及因應企業年後人力需求，特於1月22日上午辦理「幸運求職好彩頭」聯合徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

找工作過好年，雲嘉南分署永康就業中心，為協助民眾在過年前找到合適工作及因應企業年後人力需求，特於1月22日上午9時至11時，於該中心3樓會議室辦理「幸運求職好彩頭」聯合徵才活動，當天有13家廠商設攤共提供360個職缺。

活動當日設攤的廠商有鮮自然冷飲有限公司、統一實業、台南紡織、立康生物、南光化學、台灣伊格爾博格曼、宏遠興業、國興畜產、能元科技等9家廠商設攤，另有東捷科技、昇揚集成、台灣巴可科技、中鋼焊材廠等4家廠商代收履歷。提供門市人員、長期工讀生、生產設備操作員、電機人員、化工人員、物化檢驗人員、微生物檢驗人員、CNC車床及銑床加工技術員、倉管人員、生產專員、繪圖人員、製程技術員、維修工程師、機台維修保養人員、車縫人員、樣版師、家畜飼育工．．等360個工作機會。其中台灣伊格爾博格曼股份有限公司為路竹科學園區廠商，因擴廠需求特來台南地區搶人，所缺之CNC車床及銑床加工技術員薪資均在30K~40K之間，請具備相關經驗的民眾可把握機會踴躍參加面試，另台南紡織及南光製藥也有多項職缺起薪30K以上，有轉職及就業需求的民眾多加把握。

永康就業中心（永康區中山北路147號）表示，過年後會有一波轉職的熱潮，企業也有求才的需要，所以特別在過年前辦理徵才活動，並且為了讓求職民眾整年都有好彩頭，當日來參加徵才的民眾均可抽取幸運籤文紅包袋一個及獲贈菜頭一顆，希望能為民眾帶來一年的好運，也祝福民眾在工作上都能順利，找到合適的工作，另外年後會有多場年後轉職的徵才活動，請民眾多加留意分署網站。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。