地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

▲《下酒祭》攜手韓國觀光公社12月13、14日於海風廣場熱鬧展開。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄流行音樂中心海風廣場13、14日舉辦「2025下酒祭」，卻因一段畫面引爆食安爭議。有民眾直擊市集內一處烤小卷攤販，竟使用印有水泥漆品牌標示的塑膠桶盛裝退冰中的魷魚，影片曝光後在社群平台瘋傳，不少網友傻眼直呼「工業用桶拿來裝食物？」、「觀感真的不行」。對此，高市衛生局也回應了。

從畫面可見，多個白色油漆桶直接放在地面，桶內插滿竹籤的小卷正在退冰備料，桶身仍清楚可見油漆品牌字樣，引發網友兩派論戰。有人質疑即使是全新桶器，也不符合食品容器規範，也有人認為「洗乾淨就好」，但更多聲音直指「不是食品級就是不行」，甚至開酸「美味的配方被發現」、「以為在印度」。

對此，當事攤商「旗津順」出面致歉，強調使用該桶器是因退冰過程會產生大量冰水，加上小卷與水重量過重，常導致一般提桶提把斷裂，才改用較為堅固的桶器承裝。攤商表示，桶子來源為親戚經營的油漆行，皆為全新、未曾使用過，絕無裝過水泥漆或任何化學物質，對造成消費者觀感不佳深感抱歉。

高雄市衛生局15日派員前往稽查，業者也坦承影片內容屬實。經查，當日盛裝魷魚的桶子為PP材質油漆桶，並非食品容器具，確實有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。另查出包括食材未離地、未能提供完整食材來源憑證、從業人員健康檢查與環境衛生等缺失，已依規定責令限期改善。

衛生局強調，食品容器須符合「食品器具容器包裝衛生標準」，不得與化學物品接觸，材質也須通過相關試驗與溶出標準。若屆期複查仍未改善，最重可依《食品安全衛生管理法》裁處6萬元以上罰鍰，並提醒業者勿因作業方便而忽略食品安全，避免影響消費者信心。