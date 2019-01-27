　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

年關將至，詐騙集團連七旬老人都不放過！刑事局電偵大隊破獲1個平均年齡僅20多歲的車手集團，他們涉嫌與詐騙水房合作，偽造地檢署的刑事傳票，再佯裝檢察官詐欺被害人，1對年逾7旬的退休夫妻就被騙了120萬元，經過警方鍥而不捨，分毫未損追回，同時瓦解了這個車手集團，這對夫妻也因此當面向警方致謝。

1月24日，刑事局電偵大隊第一隊會同新竹市第二分局，至桃園市、新竹縣市搜索，查獲以唐姓嫌犯擔任幹部的20人詐欺車手集團，並查扣犯案手機11支、現金新台幣120萬餘元贓款、公事包、密碼單、假法院公文書等贓證物。

刑事局於農曆年前瓦解20人車手集團。（刑事局提供）

專案小組指出，從去年8月起，偵辦多名被害人遭假冒地檢署檢察官詐欺，發現境外詐騙機房夥同桃園地區水房、車手集團成員進行電信詐欺，經過抽絲剝繭，調閱車手交、提款畫面，分析行蹤影像，加上以數月跟監、蒐證後，終於將車手集團查緝到案。

  1. 警方查扣手機等相關犯罪證據。（刑事局提供）
  2. 詐騙集團專門假冒地檢署檢察官，寄發假傳票誆騙被害人。（刑事局提供）

刑事局電偵大隊第一隊隊長莊明雄說，去年底拘捕1名張姓車手時，發現他身上攜帶裝有120萬元的紙袋，查得所有人是1對年逾7旬的退休夫妻，最後順利將款項發還被害人，老夫婦也當面感謝警方。目前本案仍繼續向上溯源，追查幕後的詐騙水房。


更多鏡週刊報導
載女兒還酒駕　男遇臨檢暴衝鑽死巷遭逮
宣稱投資虛擬幣可漲10倍　直銷集團吸金2.5億還上網炫富
性交易價碼談不攏　男拒付8.8萬遭斷指丟包

ET快訊
宮鬥情節教壞觀眾！陸列5缺點停播《延禧攻略》、《如懿傳》
快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中
台灣鄉民術語逗樂神盾局長　《寒單》主角對「寒單爺」知多少？
體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

新北消防低溫中發送住警器宣導　書法老師揮毫慶豬年

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

新北消防低溫中發送住警器宣導　書法老師揮毫慶豬年

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

和碩人人有獎1人1.2萬元　總獎金連三年破億

總要加班才能把事情做完？　拖垮工作效率的5個壞習慣

女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆

李準基：你們怪美的！　暖獻《步步驚心》OST融化全場

曾之喬過年回家當孝女　忍痛推工作：多高價都不接

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

人妻偷情「那邊炸裂7cm」走路...湧泉式爆血！醫塞10條紗布看傻

SBL／後撤步準絕殺學雷霆喬治　天使飆生涯新高39分

真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了

陸泳將孫楊傳拒藥檢動粗　恐面臨「終身禁賽」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

馮偉衷女友靈堂痛哭：叫我馮太

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面