一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

圖文／鏡週刊

年關將至，詐騙集團連七旬老人都不放過！刑事局電偵大隊破獲1個平均年齡僅20多歲的車手集團，他們涉嫌與詐騙水房合作，偽造地檢署的刑事傳票，再佯裝檢察官詐欺被害人，1對年逾7旬的退休夫妻就被騙了120萬元，經過警方鍥而不捨，分毫未損追回，同時瓦解了這個車手集團，這對夫妻也因此當面向警方致謝。

1月24日，刑事局電偵大隊第一隊會同新竹市第二分局，至桃園市、新竹縣市搜索，查獲以唐姓嫌犯擔任幹部的20人詐欺車手集團，並查扣犯案手機11支、現金新台幣120萬餘元贓款、公事包、密碼單、假法院公文書等贓證物。

專案小組指出，從去年8月起，偵辦多名被害人遭假冒地檢署檢察官詐欺，發現境外詐騙機房夥同桃園地區水房、車手集團成員進行電信詐欺，經過抽絲剝繭，調閱車手交、提款畫面，分析行蹤影像，加上以數月跟監、蒐證後，終於將車手集團查緝到案。

刑事局電偵大隊第一隊隊長莊明雄說，去年底拘捕1名張姓車手時，發現他身上攜帶裝有120萬元的紙袋，查得所有人是1對年逾7旬的退休夫妻，最後順利將款項發還被害人，老夫婦也當面感謝警方。目前本案仍繼續向上溯源，追查幕後的詐騙水房。



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