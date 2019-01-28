婚禮驚現第二名「白紗女」！小三崩潰現身大吼　正牌新娘一旁傻看

▲一個婚禮出現2名新娘。（圖／翻攝自推特／NKOKHI ）

國際中心／綜合報導

一個婚禮竟有兩位新娘？一名愛拈花惹草的新郎日前在南非舉辦婚禮時，他在外頭的小三竟然身穿白色禮服、頭戴白紗，闖進婚禮現場，造成大家一片驚呼，只見新郎不停的安撫這名失控的女子，並試圖將人帶離現場，一旁的伴娘也幫忙勸說，而這場婚禮的女主角卻只能呆站在前方，場面十分尷尬。

根據外媒報導，這起荒唐的婚禮發生在南非，就在婚禮舉行到一半時，一名身穿白色婚紗，看起來像是新娘的女子突然出現，引起賓客們的譁然，現場頓時變的超級吵鬧。

從短短30秒的影片中可以看到，該名穿著婚紗的小三情緒十分激動，不停的在叫喊著甚麼，配上手部的動作，顯得相當崩潰，而一旁的新郎則試圖要她冷靜，並聯合伴娘要將人帶離現場；另一邊，這場婚禮真正的新娘則是尷尬地站在前方，看著這荒唐的一切在她眼前發生。

報導中指出，目前還不清楚當時到底發生甚麼事，以及最後這對夫妻到底有沒有完成婚禮，不過這個影片已經在網路上瘋狂流傳，被播放超過60萬次。許多網友看完影片後紛紛留言「希望每個偷吃的人都能得到這樣的禮物！」、「一個好的男人應該將他的情婦遠遠帶離…」、「那名新娘為何乖乖的站在那？」、「這場面好令人傻眼啊！！！」、「當你的伴侶不忠實於你時，這就是你應該準備面對的場景之一」。