人夫外遇3年「傳鹹濕簡訊」夜夜留宿　小三瞎掰：我每個月收5千

▲人夫阿傑幾乎夜夜留宿在江女家中。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／台中報導

一名人夫「阿傑」（化名）和江姓女子有染，不僅從2015年開始就夜夜留宿對方家中，兩人不僅互稱老公老婆，還時常傳「最愛你了」、「心繫著你」、「我對你的感情你不清楚嗎？」等曖昧簡訊，而元配發現後氣得提告求償，怎料江女卻辯稱自己只是房東，每個月會跟人夫收5千租金，還聲稱曖昧對話都只是開玩笑。

判決指出，江女明知阿傑已經結婚20多年，卻還是和對方從2015年12月間開始交往，而阿傑還因此夜夜留宿在江女家中，每次都直到天亮才依依不捨地回家，不僅如此兩人還常以「老公」、「老婆」互稱，並時常傳「你是老婆，是最愛的人」、「最在乎你了」、「還是想你」、「最愛你了」等曖昧簡訊，而阿傑的元配發現姦情後，怒向江女提告求償。

江女否認姦情並辯稱，阿傑只是不想回家，自己基於友情，才會以1間房間5千元將房子租給對方，只是他的房東而以，兩人他清清白白，而簡訊也都只是在開玩笑。對此，法官不採信其說詞，認為兩人的交往已經逾越一班正常社交往來，因此判江女應賠償元配15萬元，可上訴。

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