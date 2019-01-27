傳統婚紗照太無趣？「七格」引爆你的超模魂　新娘秒變氣勢女王

「七格」是2017年成立於台南巷弄中的攝影工作室，以理智與瘋狂兼具為主要精神理念。多元風格的攝影團隊，能將一秒鐘的快門，變化出如九宮格般的多樣風格，再引用聖經中「七」代表「完整」的意思，因此取名為「七格」。

近年來，婚紗照的風格除了普遍的韓式浪漫風外，最多人嚮往的就是去異國拍獨特的婚紗照。七格看準這個市場，除了有專業攝影師、造型師跟著你一起旅拍，極致女王感的攝影風格更是他們最大的賣點。不論你是體僵硬不太會擺pose，還是說想要與眾不同的婚紗照，透過七格明星攝影師瘋子、杰愷的臨場pose指點，就能立刻將傳統甜美的婚紗照化身時尚大片。



七格的二大明星攝影師－瘋子、杰愷，以及首席造型師Mina，各擁有多年的時尚拍攝經驗。瘋子（郭峰），擁有勘稱「女王製造機」的神級拍攝技術，能輕易在五分鐘內將新人的超模魂喚醒，在他的作品裡，新娘各個都是震攝全場又狠勁十足的女王；杰愷，擅長拍出既內斂又溫柔、不譁眾取寵的氣勢大片，讓所有照片像魔咒般百看不膩、經典永存；而首席造型師Mina，充滿天馬行空的造型靈感，就像湧泉般時刻出現，更擅長使用異材質配件的碰撞搭配，將傳統甜美的婚紗，變幻出百種女王般氣勢造型。七格如此獨一無二、張力十足、高端感極為強烈的攝影風格，為國內婚紗攝影業界帶來了一股全新的氣象。



「沒有框架的攝影風格」完整體現七格攝影風格的多元面貌，工作室成立不到兩年，就已推出海外婚紗攝影，並且都是到非常獨特的攝影景點拍攝，像是今年四月就有推出香格里拉－麗江－滇藏線（西藏）的攝影規劃，並持續推出布拉格拍攝計劃，喜愛獨特風格的女性朋友千萬要把握這一生一次拍攝婚紗照的機會。

※編輯：Travis Hung, Chen-Chen Wang VOGUE.TW | 來源：七格

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