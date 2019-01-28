　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普推特語錄／非法入境的外國人至少有2千萬人　這太扯了！國土安全部

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普儘管勉強的向民主黨低頭，同意短暫去重啟政府3週的時間，但他27日仍不斷在推特重申邊境安全的重要性，指出現在連2月份都還沒有到，但政府就因為非法移民，造成了189億美元的損失，還指責國土安全部說：「非法外國人至少有2577萬多人，並不是幾年來報導的1100萬多人，這太荒謬了！」

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦
►►川普推特語錄／一切都是獵巫　連偷渡客、蛇頭都沒像我被這樣鞭
►►川普推特語錄／我15個月內跟金正恩建立好關係　假新聞就是不報欸

▼北約秘書長史托騰柏格 （Jens Stoltenberg）剛剛表示，因為我的原因，北約經歷了多年的衰落後，已經能夠從其成員中，籌集到比以往更多的資金。這就是所謂的分擔責任，而且，還更團結了。民主黨和假新聞喜歡描繪成相反的情況！

▲▼T

▼我們連2月份都還沒有到，但目前為止非法移民造成的損失，就已經達到了189億5949萬多元，星期五的花費就有6億多元，非法外國人至少有2577萬多人，並不是幾年來報導的1100萬多人，這太荒謬了！國土安全部（DHS）

▲▼T

▼5萬8千位「非公民」在德克薩斯投了票、9萬5千位「非公民註」註冊並參加投票，這些數字只是冰山一角而已。全國各地，特別是在加利福尼亞，選民造假的行為十分猖獗，必須要製止了！加強（管理）選民身份！

▲▼T

ET快訊
一周天氣出爐！「一路回暖飆28度」　年前最後上班日再變天
回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿　上岸突詭喊：救命

關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／非法入境的外國人至少有2千萬人　這太扯了！國土安全部

自虐暴走形象竄紅　日本吉祥物Chiitan被炒魷魚了

火星驚傳拍到撞擊坑　力道大到直接貫穿冰帽

共和黨全委會支持川普2020競選！　分析：阻擋其它黨內候選人

南韓海軍取消2月訪日行程　「中斷軍事交流」抗議巡邏機挑釁

雙手佈滿怪疣就像「長出樹枝」　孟加拉「樹人」術後病情再惡化

10年內「全面棄煤」！　德國2038年關閉所有煤電廠

2千IG粉就想凹10天免費住宿　業者：當網紅底線變寬鬆！

南韓議員再提加重酒駕刑責　吊銷駕照期限最高「終生不得再考」

狠父母拿「剪刀」把舌剪2半！　14月大嬰口內「缺一塊肉」慘遭虐

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

「實力哥」錄影狂炫BMW新跑車 不到1hr翻車撞爛...業者曝真相

川普推特語錄／非法入境的外國人至少有2千萬人　這太扯了！國土安全部

自虐暴走形象竄紅　日本吉祥物Chiitan被炒魷魚了

火星驚傳拍到撞擊坑　力道大到直接貫穿冰帽

共和黨全委會支持川普2020競選！　分析：阻擋其它黨內候選人

南韓海軍取消2月訪日行程　「中斷軍事交流」抗議巡邏機挑釁

雙手佈滿怪疣就像「長出樹枝」　孟加拉「樹人」術後病情再惡化

10年內「全面棄煤」！　德國2038年關閉所有煤電廠

2千IG粉就想凹10天免費住宿　業者：當網紅底線變寬鬆！

南韓議員再提加重酒駕刑責　吊銷駕照期限最高「終生不得再考」

狠父母拿「剪刀」把舌剪2半！　14月大嬰口內「缺一塊肉」慘遭虐

佛心救援中心專收「不小心長太大的迷你豬」　每年被棄養上百隻

川普推特語錄／非法入境的外國人至少有2千萬人　這太扯了！國土安全部

快訊／北市條通內女子疑吸毒後輕生　7樓墜落撞遮雨棚

《閃亂神樂》製作人：對PS4的限制政策真的很頭痛

目睹外籍女墜樓！護理師「浴血CPR」救不回　家屬暖謝：這是她的選擇

「對面的貓咪看過來～」OL奇招搭訕　苦等42天終於問到美喵芳名

代工廠前進印度／郭董打造iPhone產線　緯創加碼、和碩談判中

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

汪遭棄空屋「瘦到變咕嚕」…沒水也沒食物　眼神只剩絕望

黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

國際熱門新聞

雙手長怪疣　孟加拉樹人病情惡化

自虐暴走形象竄紅　日吉祥物被炒..

她張眼只看到裸體　靠看A片治療

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

順毛南韓歐巴台灣理髮初體驗　秒..

夏綠蒂小公主準備跟哥哥一起上學..

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

孩子先天缺陷　媽忍痛墮胎卻被批

滑水道遭胖女追撞　她肝臟破碎像..

狠父母虐嬰　剪刀把兒舌頭「剪2..

俄轟炸機逼近　美加4戰鬥機伴飛

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2..

火星驚見撞擊坑　力道大到貫穿冰..

英國出現熨乳案　多是親生媽下手

更多熱門

相關新聞

共和黨全委會支持川普2020競選！

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）25日表決通過支持總統川普2020年競選連任。據《國會山報》報導，RNC此舉意味著對「川普及其總統任期的全面支持」。雖然這項舉措多半是象徵性的，但也很不尋常，因為RNC一向迴避在某位候選人正式成為黨的提名人之前，就先公開表達支持。

川普被譏「史上最孬美國總統」

川普：21天很快就過完了

逼川普讓步　裴洛西就憑「一招」

CNN神推敲　直擊FBI逮川普親信

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

頑童瘦子：我們要單飛了！全譁然

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

白紀亞親弟「正臉照」曝光！

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆28度

真的解散了！姜丹尼爾：沒有Wanna One了

獨／《聲林》林孟辰成蕭敬騰師弟！

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面