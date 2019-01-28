川普推特語錄／非法入境的外國人至少有2千萬人　這太扯了！國土安全部

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普儘管勉強的向民主黨低頭，同意短暫去重啟政府3週的時間，但他27日仍不斷在推特重申邊境安全的重要性，指出現在連2月份都還沒有到，但政府就因為非法移民，造成了189億美元的損失，還指責國土安全部說：「非法外國人至少有2577萬多人，並不是幾年來報導的1100萬多人，這太荒謬了！」

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▼北約秘書長史托騰柏格 （Jens Stoltenberg）剛剛表示，因為我的原因，北約經歷了多年的衰落後，已經能夠從其成員中，籌集到比以往更多的資金。這就是所謂的分擔責任，而且，還更團結了。民主黨和假新聞喜歡描繪成相反的情況！

▼我們連2月份都還沒有到，但目前為止非法移民造成的損失，就已經達到了189億5949萬多元，星期五的花費就有6億多元，非法外國人至少有2577萬多人，並不是幾年來報導的1100萬多人，這太荒謬了！國土安全部（DHS）

▼5萬8千位「非公民」在德克薩斯投了票、9萬5千位「非公民註」註冊並參加投票，這些數字只是冰山一角而已。全國各地，特別是在加利福尼亞，選民造假的行為十分猖獗，必須要製止了！加強（管理）選民身份！