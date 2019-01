婚禮派對到一半「慘遭活埋」　祕魯土石流襲擊15死34傷

▲屋頂、牆壁都被土石沖垮。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

祕魯中南部城鎮阿班凱(Abancay)有對新人27日正在飯店舉辦婚禮派對,不料土石流在一瞬間大量湧入屋內,把屋頂都給壓毀,當時在裡面跳舞狂歡的賓客根本來不及逃跑,造成共15人死亡、34人輕重傷。

據Peru 21報導,阿班凱市長拉莫斯(Evaristo Ramos)表示,意外發生在凌晨0時30分,有大約100人參加派對,但土石流沖進來的速度實在太快,屋頂、牆壁都被壓垮,許多人被困在瓦礫下無處可逃。

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge