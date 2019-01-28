婚禮派對到一半「慘遭活埋」　祕魯土石流襲擊15死34傷

▲屋頂、牆壁都被土石沖垮。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

祕魯中南部城鎮阿班凱（Abancay）有對新人27日正在飯店舉辦婚禮派對，不料土石流在一瞬間大量湧入屋內，把屋頂都給壓毀，當時在裡面跳舞狂歡的賓客根本來不及逃跑，造成共15人死亡、34人輕重傷。

據Peru 21報導，阿班凱市長拉莫斯（Evaristo Ramos）表示，意外發生在凌晨0時30分，有大約100人參加派對，但土石流沖進來的速度實在太快，屋頂、牆壁都被壓垮，許多人被困在瓦礫下無處可逃。

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 2019年1月27日

由於意外發生的太突然，加上派對上不少人會飲酒慶祝，在有點微醺的狀態下，又更不利於迅速逃脫。不過，這對新婚夫婦在搶救後都已平安，情況相當穩定，而傷者中年紀最小的才7歲，最大的76歲。

當局指出，已經連續5天的豪雨，地面無法承受長時間且大量的沖刷，所以才會產生這麼嚴重的土石流，且倒塌的飯店就位於斜坡附近，才會瞬間遭到掩埋。