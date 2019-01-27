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俊逸基金會歲末有愛　樂捐復康巴士　非營利機構寒冬拼愛心

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▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播、北區區公所、南善武農社區、台灣中油等單位，1月27日上午10時，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。

▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕式中俊逸慈善基金會李明威董事長以父親李元華先生、母親卞岫雲女士名義，捐贈高雄榮總台南分院一輛復康巴士，除了紀念雙親生前熱心公益之外，也希望能為需要幫助的人盡一份心力；復康巴士捐贈儀式由高雄榮總台南分院王瑞祥院長代表接受。

▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，為支持在地農業並加碼購買將軍區紅蘿蔔，贈送當天義務表演團體，感謝表演團體每年的熱情參與，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。應邀出席開幕式的立委陳亭妃、台南市議長郭信良、議員IngayTali穎艾達利、許至椿、新聞處處長劉怡伶也肯定勝利之聲及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。

▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，基金會自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華，至今邁入第12屆，每年都獲得許多社福單位大力支持，感謝北區區公所、南善武農社區、台灣中油等單位對支持與協助。在各界的合作之下，今年共計推出60個攤位，除讓民眾吃喝玩樂，也能認識非營利組織的多元風貌，讓更多人了解社會上還有許多需要幫助的朋友。

▲俊逸慈善基金會等單位，在小北成功夜市舉辦「第12屆歲末有愛嘉年華會」活動，以公益做為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在南善武農社區的號召下，首度結合復古車車友共同響應公益行動，車友們駕駛古董愛車到現場參與並展示，更加碼展出70~80年代經典餐車、規劃商品義賣活動，並將義賣所得全數捐出。並再次結合12家台南網路人氣美食名店共同響應公益行動，透過打卡按讚送現場攤位好禮的活動，帶動人潮來做公益吃美食；共計有29個單位提供近5百份的打卡禮，其中包括古寶無患子相關產品、明燈慈善會福袋及台南網路人氣名店美食等好禮，現場還有免費的肩頸撥筋紓壓，讓現場民眾有看、有玩、有吃又有拿。

活動現場將由勝利之聲主持人張育誠、蘇芳芸、洪嘉浩、邱瑋湞搭擋主持開幕式，另由電聲廣播電台主持人峻成、葉曼莉搭擋接棒主持31個團體所帶來的精彩表演節目，透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。

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關鍵字：俊逸,歲末,復康巴士

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