半生伴山林！89歲「傳奇老人」搭工寮獨居深山　沒水沒電55年

▲黃翁在深山中搭建工寮居住，50多年來過著沒水沒電的原始生活。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

只想與大自然相伴！台中市太平區一名高齡89歲的黃姓老翁，年輕時存錢在山區買了一小塊農地，搭建了簡易工寮後就這麼住了下來，這一住就住了55年，深山的生活沒水沒電，條件相當簡陋；黃翁的女兒見他年邁力衰，希望爸爸可以搬回市區生活，但黃翁就是不願意下山，「我只想跟山林住在一起！」

東汴派出所副所長林嘉文表示，黃老先生居住的地方相當偏遠，平時人跡罕至，想拜訪他的話沒辦法開車，必須徒步步行1個多小時，穿越山林碎石坡、雜草叢、爛泥濘、溪流河床才能抵達，路途相當遙遠艱辛。

林嘉文說，黃翁搭建的小小工寮裡，只有簡易的廚房、倉庫和臥室，整間居所沒水沒電，多年來老先生維持日出而作、日落而息的生活，平時在一旁農田種植枇杷、橘子等水果，等天色黑了、伸手不見五指時就上床睡覺；黃老先生還在屋外擺放了藍色的儲水桶，每每下雨時就將遮蓋打開蒐集用水，若是水源不足，還會到一旁小溪中取水飲用，三餐也都靠著罐頭、泡麵等簡易食品果腹，雖然日子過得簡單，但卻也怡然自得。

▲老先生年事已高，但已經習慣自然生活，不願下山回到市區。（圖／東森新聞）

黃老先生說，年輕時在山區的農地做工，存了一點錢後就將農地買了下來，自己蒐集材料搭建了簡易工寮後就這麼住了下來，一晃眼55年就過去了，生活過得很習慣，並不覺得有哪裡不方便；以前自己體力狀況許可時，偶爾還會拿著種植的作物下山販賣，但近年身體衰老，僅能每半個月下山採買所需用品一次，無力再提作物下山，日常開銷全仰賴每月7000元的老農津貼過活。

黃老先生太太已經離世許久，身後育有3子1女，由於年紀漸大，身體狀況不如以往，女兒及當地公所、警方都擔心他的安危，屢屢勸說他下山生活，但黃翁就是不願意，表示自己只想相伴山林度過餘生。

「他不喜歡住在家裡，所以就獨自待在深山裡面！」林嘉文說，幾經勸說無效後，大家最後也只能尊重黃老先生，但因擔心他的安危，仍會定期上山關懷黃翁生活、身體狀況，並協助補給日常生活物資。

▲黃翁居所相當偏遠，必須步行走過碎石坡、小溪河床後才能抵達。（圖／東森新聞）