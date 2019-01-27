立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

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記者陳玉／台中報導

台中第5選區立委補選27日開票，國民黨沈智慧共獲得4萬9230票，下午5點52分抵達競選總部自行宣布當選；沈智慧高喊「台中市贏了！人民贏了！」，指出立委缺額由現任台中市長盧秀燕交給沈智慧「接棒成功」，更直言蔡政府要落實民主、落實公投，否則2020年，人民還是會用選票說話。

▲台中立委補選沈智慧勝出。（圖／記者陳玉攝，下同）

▲台中警察局長楊源明也到場祝賀沈智慧當選。

27日開票，沈智慧一路領先對手，共拿下4萬9230票，而民進黨王義川拿下3萬2903票，另無黨籍邱于珊2910票、聯合黨林忠勝157票，投票率為25.34%。

沈智慧下午5點多抵達競總，接受支持者簇擁；沈智慧說，感謝台中市民給她這個機會，在星期天早晨寒流來襲之際，還願意出門投票支持，並說由盧秀燕交給沈智慧「接棒成功」，感謝競選團隊、市黨部等人協助，及高雄市長韓國瑜特派女兒韓冰、立委許淑華等人助陣。

沈智慧表示，過去民進黨慣用抹黑、抹紅的選戰方式，人民不會相信，自己堅持一場乾淨的選舉「打不還手、罵不還口」，把政見告訴每位支持者，告訴民眾我要做什麼，回到理性的選舉很重要。

▲沈智慧總部湧入近百位支持者等候開票結果。

沈智慧說，選舉的價值是什麼？就是人民用選票告訴蔡英文總統，當去年九合一大選後，蔡政府沒有認真反省檢討，加上沒有遵照民主機制來落實公投，就是毀壞台灣民主；而自己的主要訴求之一「落實民主、落實公投」，相信這也是台灣重要的民主里程碑。

「感謝台中市長盧秀燕！」沈智慧指出，盧市長身為國民黨黨員，上班時間堅守民政中立，下班時間還是善盡黨員身份，全力支持沈智慧來接她這一棒，這一棒代表台中市的建設及各種未來機會；沈承諾會努力爭取中央建設，為國家社會人民建立「民主的價值」。

▲沈智慧與支持者合影。

沈智慧強調，會努力推動公投落實，如果民進黨政府還是不願意，將配合國民黨立院黨團，更可能上街頭要求蔡政府落實公投，讓台灣人民7百萬公投票不白投；蔡政府若不正視民意，2020年再戰一次，人民還是會用選票說話，同時希望國民黨黨團能率先提案修改公投法，直言「不要算計太多」。

沈智慧最後說，網路時代來臨，自己會「1年當3年用」落實選舉承諾，並將用網路廣徵民意，替人民發聲，也希望民眾黨能聽見並尊重少數人意見。