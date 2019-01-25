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招待所邀美女作陪遭拒　「查脯人面子掛不住」2男談判亮槍走火

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▲手槍、開槍示意圖。（圖／CFP）

▲2男邀約美女遭拒面子掛不住，竟亮槍談判還走火。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子與「阿榮」去年到市政路某超跑私人招待所，邀約在場頗有姿色的林姓女子遭拒，面子掛不住，懷疑是丁男從中作梗。雙方另約地點談判，兩方人馬劍拔弩張，對方小弟見阿榮等人亮槍，上前搶槍時卻造成槍支走火。現場雖無人受傷，也隨即散去，但警方仍循線在「阿彬」住處查獲8支長短改造槍支，連同開槍的阿榮依法送辦。台中地檢署25日偵結，依槍跑彈藥刀械管制條例起訴阿彬及阿榮。

檢方調查，陳姓男子與阿榮2人2018年2月間某日凌晨到市政路某私人超跑招待所，2人看到在場的林姓女子身材相貌姣好，上前搭訕並邀請喝酒唱歌，結果慘遭對方拒絕。2人面子掛不住，懷疑是帶她來的林姓男子從中作梗，心生不滿。

丁男得知後先透過中間人向陳男跟阿榮轉達，約定到另一處招待所調解，林女也隨後到場向2男致歉。但2人仍堅持要丁男出面道歉，丁男隨後帶10人到場助陣，雙方談判過程不愉快，阿榮立刻亮槍指向丁男嗆說「要輸贏也可以！」，而包廂外頭也有雙方小弟對峙，現場火藥味濃。

阿榮接著也出包廂，跟著有槍的阿彬威嚇對方小弟，並要求搜身及搜車。結果對方的一位小弟「忍未條」，突然衝上前搶槍，過程中發生走火，阿彬見狀立刻對空鳴槍，對方才退去，雙方也先後離開，無人員傷亡。

警方獲報，經調閱現場監視器及２個月監控，前往阿彬住處搜出８支長短槍及子彈，宛如軍火庫，原來阿彬都是自己買玩具槍來改槍，雖鑑定後確認6把槍沒有殺傷力，但仍將他及阿榮2人送辦。

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關鍵字：,改造手槍,走火,招待所,槍砲,台中地檢署

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