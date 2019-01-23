嗆前夫女友「小三做上癮」　離婚人妻臉書貼照罵：狐狸精...下場超慘

▲小花懷疑婚姻曾經遭到小瑜介入，因此氣得在臉書怒罵對方狐狸精。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／台中報導

一名女子「小花」（化名）和丈夫離婚後，因懷疑婚姻曾遭「小瑜」（化名）介入，竟就在臉書張貼對方的照片，還寫下「做小三做上癮，自己婚姻不幸福，專破壞別人家庭的小三，狐狸精心機女...」等語，種種言論被「小瑜」知道後，氣得提告。對此，台中地院依妨害名譽罪判「小花」拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，小瑜和小花的前夫是男女朋友關係，而事情被小花得知後，懷疑對方先前就有介入她的婚姻，因此氣得在網路上貼出對方的照片，並PO文怒嗆：「這怎那麼眼熟阿，想起來了，是那個死不要臉的，做小三做上癮，自己婚姻不幸福就來破壞別人家庭的小三，做老婆們要小心狐狸精隨時會出現」。

此外，小花還在深夜再一次張貼：「做小三做上癮，自己婚姻不幸福，專破壞別人家庭的小三，狐狸精心機女，你以為我的小孩會認同你嗎，小孩是我10月懷胎生出來的，什麼叫母子母女連心，做作女你別傻了，真謝謝你幫助我脫離苦海，也讓我知道我自己也是有能力的」等語。

小瑜得知後，氣得對小花提起告訴。另外，小花則辯稱，是因為對方介入她的婚姻，先前就常常跟老公出雙入對。對此，法官認為，小花的行為已經嚴重妨害對方名譽，因此依法判她拘役40天，得易科罰金，可上訴。

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