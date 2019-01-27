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影／肥宅扮「長髮正妹」網戀魯蛇詐財　網讚：拍太美！電影級宣導片

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大陸中心／綜合報導

條條詐騙通錢包！為了宣導防詐騙，廣州公安特地拍了一支微電影，只見超正長髮「賣茶妹」主動找上魯蛇男，利用甜蜜攻勢擄獲對方寂寞的心，最後再打悲情牌用微信騙走2000元人民幣（約新台幣9000元），最後男主角才發現，可愛妹子的真面目是個肥宅。微博網友看完直呼「好像愛情片」、「電影級宣傳」，更有人留了哭臉貼圖，「騙我錢就好，為什麼要騙我感情？」

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲影片中，魯蛇住在偌大的城市裡。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

廣州公安似乎想讓觀影者感受到小市民在大城市裡的寂寞；宣傳片以城市夜景作為開頭，下一幕鏡頭拉到辦公室裡，還沒下班的眼鏡男吃著泡麵，穿著樸素西裝，還配上一頭「隨興」髮型。整起詐騙從一個陌生訊息開始，有位長髮妹子，暱稱「田田」，以甜美的女聲詮釋訊息內容，表達想要加眼鏡男微信的意願。

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲想要認識魯蛇的長髮妹子田田。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲田田在茶園裡拍照。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

影片中，2人聊得熱絡，直到眼鏡男問出關鍵的「我們可以見面嗎」，卻只得到正妹「要離開廣州回鄉」、「爺爺身體不好要陪他」的回覆。接下來的幾天裡，田田分享茶園的照片給眼鏡男看，告訴對方擇偶的條件是「勤勞和樂觀的男孩子」，還討拍說，「我的茶炒不好，爺爺說我嫁不出去了。」

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲女主角聞茶葉的樣子讓網友心動。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲魯蛇以為戲還有得唱。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

到了2人相識的第12天，被觸動芳心的眼鏡男收到「爺爺茶葉滯銷」的訊息，立刻同意出錢「支持」爺爺。第13天，「賣茶女」田田要眼鏡男用微信匯錢，等收到2000元人民幣（約新台幣9000元）後，還承諾會盡快寄出爺爺的茶，並附上一小包「田田親自炒的茶」。等到眼鏡男隔天回覆要對方別用寄的，「我親自去找妳」時，才發現自己已經被封鎖。

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲田田在茶園裡的倩影迷人。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲▼魯蛇網戀「賣茶妹」14天遭詐 。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

▲結果是個欺騙人感情和金錢的肥宅。（圖／翻攝自廣州公安視頻）

影片結尾的長髮妹子不斷閃動，最後變成一個為詐騙集團工作的肥宅，搭配畫面上廣州公安得溫馨提醒，「片子套路多，警惕掉陷阱。」微博網友們看完後都覺得很有「戀愛感」，稱讚影片的轉折也拍得好；有不少人說自己曾經遇到過，「已經碰到好幾個了，最近又有一個加我，長得比之前都漂亮，我說『妳來晚了，已經買了很多茶葉了，先等我賺到錢吧』。」就連長沙警察的官方微博《長沙警事》都來搞笑留言，「老家有茶嫩又鲜，大哥支持幾斤先？」

▼廣州公安影片拍得太有戀愛感，網友紛紛留言 。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣州公安視頻拍得太有戀愛感，網友紛紛留言 。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣州公安視頻拍得太有戀愛感，網友紛紛留言 。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣州公安視頻拍得太有戀愛感，網友紛紛留言 。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：魯蛇,賣茶妹,詐騙集團,防詐宣導,廣州公安

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