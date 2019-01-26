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痔瘡比雞蛋大太痛！4旬婦找「無證醫」除痔　換藥突口吐白沫身亡

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▲▼手術，開刀，健康，醫院，醫師。（圖／CFP）

▲手術示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

祖傳秘方與民間療法常因沒有科學根據而在治療上出現意外。廣東一名40歲婦人陳秀英就因長期為痔瘡所苦，2018年時已腫如「雞蛋大」，經過打聽找上一間「無證診所」，相傳能以祖傳祕方「有效」治療痔瘡。婦人在丈夫陪同下就診數次，卻在最後一次換藥過程中，突然口吐白沫、抽搐身亡。

根據《南方都市報》報導，死者原先居住在惠陽區鎮隆鎮樓下村，從2008年開始長痔瘡，直到10年後因為「雞蛋大」的痔瘡已嚴重影響生活和工作，原本計畫要到一般醫院治療，但在得知「痔瘡割除後還會再生」的訊息後，便在朋友的介紹下轉投無照醫師。

▲▼雞蛋,蛋。（圖／翻攝自pixabay）

▲死者的痔瘡如雞蛋般大。（圖／翻攝自pixabay）

夫妻倆與一位楊國英醫生談定，只需要花費人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）就能治好痔瘡，從2018年10月29日開始進行療程，前後共接受7次診治，過程中還有一名黃姓護理師當助手，負責接待、上藥和換藥等，不過，主要用藥都以楊醫師自製的「枯痣散」為主。

▲▼痔瘡,鑑定 。（圖／翻攝自南方都市報）

▲診所已經被貼上封條。（圖／翻攝自南方都市報）

陳女丈夫李創表示，事發時間是2018年11月13日，當天陪妻子再次前往楊醫師的診所換藥。由於診療室只有醫師與病患，李大哥被隔離在外，突然聽到妻子痛苦的呼喊聲，「衝進去就只看見老婆倒在地上，口吐白沫」，「老婆全身都在抽蓄」。診所立刻將患者送往鎮隆醫院急救，但陳秀英最後仍被宣告死亡。

▲▼痔瘡,鑑定 。（圖／翻攝自南方都市報）

▲鑑定結果出爐。（圖／翻攝自南方都市報）

根據警方調查，自稱醫師的楊國英實際上沒有醫師資格證，也沒有行醫許可證，屬於非法行醫，已依法逮捕。經法醫解剖認定，陳女心臟外觀比正常人略小，在日常生活中雖可正常活動，但在激烈的狀況下會導致心臟功能障礙，而外敷在肛門周圍的「枯痣散」因含有超過正常值的砷和汞等成分，導致劇烈疼痛反應，加上會陰部屬於疼痛敏感區，劇痛刺激會增加心臟負荷，引起嚴重新功能障礙，判斷是致死主因。

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