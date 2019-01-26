13歲女童誤刮車「不跑」留紙條道歉　超暖車主：賠我1塊就好

▲車禍示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

這位誠實的13歲許妹妹是東風小學六年級學生，22日騎電動車上學時，為了閃避前方急煞三輪車，不小心撞上路邊車輛。雖然當時車主不在現場，旁人也不斷勸說「快跑」，但小妹妹卻借來紙筆，手寫道歉紙條並附上聯絡方式。車主看見後以電話聯絡校長，索賠「1元人民幣」，並加碼送獎章，以鼓勵「肇事者」勇於承認的態度。

根據《現代快報》報導，車主潘先生受訪時說，車子都停在靠近江蘇宿遷市泗洪縣東風小學的路邊停車位，當天早上準備開車上班時，發現車子被刮傷了，原本非常生氣，但隨後發現一張字條，「打開後，一下就消氣了。」

▲許妹妹的有擔當讓車子被刮傷的潘先生決定要繼續「正能量循環」。（圖／翻攝自現代快報）

只見字條開頭寫著「對不起，我是一名小學生，東風（國小）的（學生）」，「今天不小心撞到你的車了，可是你沒留電話在車上」，「今天是一不小心的，對不起」。許小妹留下電話號碼以及學校，似乎是想讓車主知道該找誰「索賠」。

▲字條上留著電話。（圖／翻攝自現代快報）

車主表示，因為怕嚇到孩子，所以沒有直接打電話，且剛好認識東風小學的校長，希望朋友能協助找到這位「肇事者」，「我覺得這個孩子很有擔當，應該在班上表揚一下，鼓勵孩子們敢於承擔的精神。」車主告訴校長，還是會向女孩索賠「1元人民幣」，畢竟要學著承擔責任，但之後會印獎章肯定女孩的勇氣。

目前就讀東風小學的許小妹則說，事發當天下午獨自騎電動車返回學校途中，為了閃避前方急煞的三輪車而擦撞到路邊轎車，「有人叫我不要管了，趕緊走，可是我覺得不能這樣子，走了車怎麼辦啊」。於是她到附近一間便利商店借了紙筆，留下道歉字條並附上聯絡方式。

許妹妹也知道對方要這一塊錢只是「意思意思」，於是25日去學校領成績單時，帶著1元人民幣的「賠償金」請老師轉交。

▼車主與校長聯繫內容。（圖／翻攝自現代快報）