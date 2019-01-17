十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

▲詐騙集團往往會用話術騙取你銀行的敏感資訊，甚至讓你匯錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

相信許多人都接過詐騙電話，收過詐騙簡訊，其中不乏「您的銀行帳戶涉嫌洗錢」、「教大家一個在家裡輕鬆日賺XX元的方法」、「外公家的茶葉滯銷了，可以幫忙買一點嗎？」對此，15日《2018年網絡詐騙趨勢研究報告》曝光「2018年十大網絡詐騙經典話術」，報告顯示，被騙的有9成是男性，且00後的年輕人也正在快速成為網路詐騙的「新目標」。

據360「安全大腦」、獵網平台聯手發布的報告指出，網路詐騙人均損失24,476元人民幣（約新台幣11萬元），創下近5年新高；00後的年輕人也正在快速成為網路詐騙的「新目標」，該年齡段的受騙群體從2014年的0.7%迅速增至15.8%。此外，報告也指出，從受害者性別來看，除「虛假招聘」詐騙中女性為主要受害者外，被騙的有9成是男性，其中以網路遊戲交易最為嚴重，這也與網遊受眾多為男性有關。



明天來我辦公室一趟

你是否接過這樣的電話，「XXX，明天來我辦公室一趟」，對方甚至可以叫得出你的名字或姓氏，但你壓根不知道對方是誰；如果詢問他是誰，還會被嚴肅地責備，「主管的聲音都聽不出來？」遇到這種電話千萬小心，多半是冒充主管進行詐騙。

外公家的茶葉滯銷了，可以幫忙買一點嗎？

當你接到一通美女的電話，跟對方聊了很久，對方突然可憐兮兮的扔出這句話，你能忍心拒絕嗎？這一經典對話出自於風靡各大社交平台的「賣茶女」詐騙，詐騙份子往往偽裝成美女在社交平台上加好友，跟受害人聊天談心，再以幫忙外公打理茶莊為由，要求對方購買茶葉。

看到通訊錄好友推薦，以為是熟人就加了

你在使用Line或者微信等社交軟體時，是否遇到有人添加你為好友，請求顯示來自通訊錄好友的情況？這是2018年最流行的詐騙，由於很多人的社交平台帳號是與手機號碼綁定的，利用這點詐騙份子就可以造成是「你的熟人」的假象。

▼詐騙集團也會讓你以手機用網路匯錢給他們。（圖／記者陳玉翻攝）



你的快遞丟了，我們將進行雙倍賠償

當你終於等到店商促銷清空了購物車，卻被告知快遞丟失，但好在可以雙倍賠償，覺得心靈創傷受到了彌補；但別高興得太早，遇到這種情況一定要去電商官網求證，當心詐騙份子冒充客服或快遞公司騙你登錄釣魚網站，盜走你的帳號密碼。

免費提供長期貸款，無擔保

詐騙分子會聲稱貸款必須先付保證金或者部分利息，並要求你自己辦理一張銀行卡，先打一筆企業驗資款到帳戶上，證明你的還款能力，然後開通電話查詢功能供他查詢，實際上詐騙分子利用新辦銀行卡的初始密碼就能把你的錢轉走。

您的銀行帳戶涉嫌洗錢

當你接起電話，對面那頭會偽裝成公檢法、運營商人員的詐騙份子先拿你涉嫌洗錢、發送詐騙信息等話術唬住你；如果你不信，詐騙份子甚至能發給你身份證明、公函等，一旦嚇住你，他們就會套路你把帳戶裡的錢轉到監管帳戶進行審查。

教大家一個網上日賺XX元的方法，在家用手機就可以做的兼職

找網路兼職也需要謹慎，網路兼職五花八門，賺錢可沒那麼容易，小心被騙；找兼職請上正規的招聘網站，不要輕易在網上透露個人信息，不要從事不合法的兼職工作，否則不僅容易上當，可能還會犯罪。

▼當你以手機匯出款項後，對方就再也不理你了。（圖／中新社）



您的微信需二次實名認證

自己的微信號明明已經通過了實名認證，卻再次收到所謂微信支付的官方信息，「根據網絡刑法明文規定，嚴厲打擊網絡詐騙，由於您的微信賬戶尚未二次實名認證，即將凍結賬號，請點擊連結重新認證」。一旦你點了連結，就可能感染上軟體（電腦）病毒，洩漏個人資料、危及自身財產安全。

推薦股票，穩賺不賠

股市行情總是起起伏伏，一些並不熟識股市的散戶習慣指望所謂的內幕消息一夕致富；如果有人告訴你，「這支股，今天買了，明天賺！」會不會心動？如果心動了就交會費、加Line群、QQ群或微信群，推薦給你的股票竟然沒漲？詐騙份子會再告訴你，「繼續交會費，要升級到高級會員才能推薦你收益高的股票」。

低價出售遊戲幣

眾多網路遊戲吸引了大量玩家，大多數遊戲都需要玩家購買裝備或虛擬貨幣，遊戲幣詐騙也應運而生；詐騙集團會先以低價誘惑玩家購買遊戲幣，玩家上鉤後，再以需要開通VIP、資金被凍結需解凍、註冊帳號時銀行卡號填錯等各種理由，一步步對遊戲玩家詐錢騙財，挖坑請君入洞。

▼警方發現詐騙事件後，緊急通知的處理非常妥當。（圖／中新網）

