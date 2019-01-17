　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢包,空的,打開錢包卻是空的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詐騙集團往往會用話術騙取你銀行的敏感資訊，甚至讓你匯錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

相信許多人都接過詐騙電話，收過詐騙簡訊，其中不乏「您的銀行帳戶涉嫌洗錢」、「教大家一個在家裡輕鬆日賺XX元的方法」、「外公家的茶葉滯銷了，可以幫忙買一點嗎？」對此，15日《2018年網絡詐騙趨勢研究報告》曝光「2018年十大網絡詐騙經典話術」，報告顯示，被騙的有9成是男性，且00後的年輕人也正在快速成為網路詐騙的「新目標」。

據360「安全大腦」、獵網平台聯手發布的報告指出，網路詐騙人均損失24,476元人民幣（約新台幣11萬元），創下近5年新高；00後的年輕人也正在快速成為網路詐騙的「新目標」，該年齡段的受騙群體從2014年的0.7%迅速增至15.8%。此外，報告也指出，從受害者性別來看，除「虛假招聘」詐騙中女性為主要受害者外，被騙的有9成是男性，其中以網路遊戲交易最為嚴重，這也與網遊受眾多為男性有關。
 

明天來我辦公室一趟

你是否接過這樣的電話，「XXX，明天來我辦公室一趟」，對方甚至可以叫得出你的名字或姓氏，但你壓根不知道對方是誰；如果詢問他是誰，還會被嚴肅地責備，「主管的聲音都聽不出來？」遇到這種電話千萬小心，多半是冒充主管進行詐騙。

外公家的茶葉滯銷了，可以幫忙買一點嗎？

當你接到一通美女的電話，跟對方聊了很久，對方突然可憐兮兮的扔出這句話，你能忍心拒絕嗎？這一經典對話出自於風靡各大社交平台的「賣茶女」詐騙，詐騙份子往往偽裝成美女在社交平台上加好友，跟受害人聊天談心，再以幫忙外公打理茶莊為由，要求對方購買茶葉。

看到通訊錄好友推薦，以為是熟人就加了

你在使用Line或者微信等社交軟體時，是否遇到有人添加你為好友，請求顯示來自通訊錄好友的情況？這是2018年最流行的詐騙，由於很多人的社交平台帳號是與手機號碼綁定的，利用這點詐騙份子就可以造成是「你的熟人」的假象。

▼詐騙集團也會讓你以手機用網路匯錢給他們。（圖／記者陳玉翻攝）

▲林男想出3招網路詐騙手法，騙取15名賣家共43萬元。（圖／記者陳玉翻攝）

你的快遞丟了，我們將進行雙倍賠償

當你終於等到店商促銷清空了購物車，卻被告知快遞丟失，但好在可以雙倍賠償，覺得心靈創傷受到了彌補；但別高興得太早，遇到這種情況一定要去電商官網求證，當心詐騙份子冒充客服或快遞公司騙你登錄釣魚網站，盜走你的帳號密碼。

免費提供長期貸款，無擔保

詐騙分子會聲稱貸款必須先付保證金或者部分利息，並要求你自己辦理一張銀行卡，先打一筆企業驗資款到帳戶上，證明你的還款能力，然後開通電話查詢功能供他查詢，實際上詐騙分子利用新辦銀行卡的初始密碼就能把你的錢轉走。

您的銀行帳戶涉嫌洗錢

當你接起電話，對面那頭會偽裝成公檢法、運營商人員的詐騙份子先拿你涉嫌洗錢、發送詐騙信息等話術唬住你；如果你不信，詐騙份子甚至能發給你身份證明、公函等，一旦嚇住你，他們就會套路你把帳戶裡的錢轉到監管帳戶進行審查。

教大家一個網上日賺XX元的方法，在家用手機就可以做的兼職

找網路兼職也需要謹慎，網路兼職五花八門，賺錢可沒那麼容易，小心被騙；找兼職請上正規的招聘網站，不要輕易在網上透露個人信息，不要從事不合法的兼職工作，否則不僅容易上當，可能還會犯罪。

▼當你以手機匯出款項後，對方就再也不理你了。（圖／中新社）

▲▼網路詐騙。（圖／中新社）

您的微信需二次實名認證

自己的微信號明明已經通過了實名認證，卻再次收到所謂微信支付的官方信息，「根據網絡刑法明文規定，嚴厲打擊網絡詐騙，由於您的微信賬戶尚未二次實名認證，即將凍結賬號，請點擊連結重新認證」。一旦你點了連結，就可能感染上軟體（電腦）病毒，洩漏個人資料、危及自身財產安全。

推薦股票，穩賺不賠

股市行情總是起起伏伏，一些並不熟識股市的散戶習慣指望所謂的內幕消息一夕致富；如果有人告訴你，「這支股，今天買了，明天賺！」會不會心動？如果心動了就交會費、加Line群、QQ群或微信群，推薦給你的股票竟然沒漲？詐騙份子會再告訴你，「繼續交會費，要升級到高級會員才能推薦你收益高的股票」。

低價出售遊戲幣

眾多網路遊戲吸引了大量玩家，大多數遊戲都需要玩家購買裝備或虛擬貨幣，遊戲幣詐騙也應運而生；詐騙集團會先以低價誘惑玩家購買遊戲幣，玩家上鉤後，再以需要開通VIP、資金被凍結需解凍、註冊帳號時銀行卡號填錯等各種理由，一步步對遊戲玩家詐錢騙財，挖坑請君入洞。

▼警方發現詐騙事件後，緊急通知的處理非常妥當。（圖／中新網）

▲▼網路詐騙。（圖／中新網）

ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
理科太太踢鐵板！蔡康永開砲逼問12分鐘..網跪著看完

關鍵字：2018十大詐騙話術,詐騙,電話詐騙,網路詐騙,詐騙集團,詐騙份子

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

快訊／陸商務部證實：副總理劉鶴30日赴美　磋商貿易問題

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

影／8旬失智母到幼稚園接小孩　一句「找你啊」讓女兒當場鼻酸

快訊／韓國漁船起火釀死傷「1陸客失蹤」　陸駐光州領館火速協助

影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

快訊／陸商務部證實：副總理劉鶴30日赴美　磋商貿易問題

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

影／8旬失智母到幼稚園接小孩　一句「找你啊」讓女兒當場鼻酸

快訊／韓國漁船起火釀死傷「1陸客失蹤」　陸駐光州領館火速協助

影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

17日蘇花改開放大貨車通行　車流順暢

未婚妻慘遭「8個富二代」性侵　他賣地苦讀法律要討公道

掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！

川普保證補發薪水！　聯邦政府部分關門進入第26天

倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

大陸熱門新聞

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

紫砂壺加熱水　正妹「10秒脫衣..

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

黑衣男猛踹車　下秒遭輾狂求饒

馬曉光：陸委會和台民福利對著幹

拿雙胞胎哥哥證件出境　一關被識..

好心下車救人　3人全被飛車撞死

生活壓力大...年輕人隱居終南..

恐怖夫殺妻分屍「頭顱拿去煮」！

月球首株「棉花嫩芽」宣告死亡

更多熱門

相關新聞

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

機車族要注意了！台中一名網友早上準備上班時，發現機車踏板被放了一個黑色背包，正當他謹慎要打電話報警時，包包主人現身，「沒有騎車的人戴著安全帽口罩在下雨天的路上跑步的奇景，我還真是第一次見。」他提醒，碰到這種情況還是報警最有保障。其實近年來網路都流傳若機車坐墊上有陌生的包包，一碰就會有人跳出來，以涉嫌侵占的名義藉機勒索錢財。

郭新政要求珠寶商賠500萬　2/13宣判

男詐騙180萬　得手先援交過癮

台男裝公安騙在日陸女　得手1500萬日幣

寮國遣返191名中國電信詐騙犯

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面