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跳踢踏舞、唱中國歌曲　朝鮮友好藝術團首場訪問演出北京亮相

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▲▼朝鮮友好藝術團首場訪問演出在北京國家大劇院歌劇院舉行。（圖／新華社）

▲朝鮮友好藝術團首場訪問演出在北京國家大劇院歌劇院舉行。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

北韓領導人金正恩日前才應大陸國家主席習近平邀請，到中國進行4天的訪問，其間還剛好遇上了金正恩的生日；「朝鮮友好藝術團」首場訪問演出也於26日在北京國家大劇院歌劇院舉行，表演了中國歌曲《愛我中華》、《在希望的田野上》，以及踢踏舞《青年時代》等，可以看出中國與北韓的關係相當密切。

據《新華社》報導，這場演出集傳統、現代於一身，古典音樂、民族音樂與流行音樂相互輝映，朝鮮半島傳統樂器「伽倻琴」與管弦樂合奏《阿里郎》，民族特色相當濃郁；中國歌曲《愛我中華》、《在希望的田野上》引起觀眾熱烈的回響；踢踏舞《青年時代》和歌舞《奔向未來》等節目，富有現代活力，整場演出歡樂洋溢。

據了解，朝鮮友好藝術團此次在華演出，是為落實兩國最高領導人重要共識的文化交流活動，將進一步促進中國與北韓的人文交流，為雙方的傳統友誼增添新的豐富內涵。

此次活動是應中共中央對外聯絡部邀請，由朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長、國際部部長李洙墉率領的朝鮮友好藝術團24日抵達北京，對中國進行訪問演出。

據悉，2015年底北韓也曾有藝術團到訪中國，但演出意外被取消，當時北韓的牡丹峰樂團、功勳國家合唱團都到訪中國，但就在2015年12月12日演出當天，表演臨時取消，藝術團人員離開北京，當天下午搭乘航班回程平壤。

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