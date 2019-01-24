2019年內外壓力大　大陸多地下調GDP成長目標

▲人民幣及GDP 。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨全國經濟成長率數據公布，大陸各地方近日陸續公布2018年財政報告，值得注意的是，受中美貿易爭端、大陸經濟發展從量往質轉型等內外因素影響，在已發布2019年GDP成長率目標的省分中，有半數較去年下調。

根據統計，截至昨日，大陸已經有19個省市公布了2018年的經濟成長率，其中有11個省市未達去年初設定目標；在公布2019年經濟成長率目標的13個省市中，也有8個省市的目標較去年下調，反映大陸近年整體經濟增速放緩的情勢。

▲受內外因素影響，大陸各地陸續下調明年經濟成長目標。（圖／視覺中國CFP）

交通銀行金融研究中心高級宏觀分析師何飛表示，考量中央十九大政策已明確要弱化經濟成長目標，地方政府此時下調屬於「順勢而為」，未來整體經濟增速將從高速度轉為高質量，地方將不再以盲目的舉債帶動經濟成長。

按大陸國家統計局日前公布數據，2018年國內生產總值（GDP）成長率為6.6%，雖完成年度目標，但創1990年以來新低，外界普遍預期今年三月兩會期間，中央將把2019全年經濟成長率目標定在6到6.5%之間，以確保政策彈性。

分地區來看，目前已公布2018年經濟數據的省市中，西藏GDP年增率約為10%，是目前唯一兩位數成長的地區，貴州則以9.1%居次，而黑龍江5%表現墊底。

▲在地方財政方面，也可能因經濟成長率下滑受到影響。（圖／CFP）

一線城市方面，北上廣深均有下調GDP成長目標的可能，根據各地統計局發布數據顯示，上海2018年經濟成長率為6.6%，北京也是6.6%，但預計北京對2019年的展望將下調至6到6.5%左右；深圳、廣州對2019年的設定目標7%、6到6.5%，也均較上年度的8%、7.5%下滑。

其餘除西藏、四川、河北等省市經濟成長率目標與上年持平，包括江蘇、天津、新疆、黑龍江等地也均下調0.5到1.5個百分點。

不只如此，21世紀經濟報導也稱，在財政收入方面，江蘇、北京、四川、河南、河北、福建等多省市，也已經較2018年，調降2019年的財政收入成長目標。代表在經濟成長率面臨下降壓力下，大家也必須接受「勒緊褲帶過日子」。

中國財政科學研究院研究員王澤彩表示，在內外壓力下，中國2019年經濟增速可能趨緩，但仍將運行在合理區間。