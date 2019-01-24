「鑽法律漏洞」狂偷100萬＋3C　屁孩嗆：我還能偷400天

▲未成年偷竊手機。（圖／翻攝微博／新安晚報，下同）

大陸中心／綜合報導

安徽省來安警方日前破獲一起竊盜案件，兩名14歲少年在多地犯下40多起案件，涉案價值20多萬元人民幣（約新台幣100萬元）。這兩名少年透過網路知道自己還未滿16歲，就在警方詢問下，其中一人囂張地表示，「我知道我還能偷400多天，到16歲我就不偷了」。目前，兩人皆被家長帶回嚴加管教，案件也在處理中。

據警方表示，來自明光市的犯罪嫌疑人石姓小弟、盱眙市的孫姓小弟13日跑到來安縣新安鎮建陽南路一間手機店，並撬開鐵捲門入室偷竊25支手機，共計價值4萬元人民幣。

「當晚，兩人便將手機低價販賣，所得贓款用於高檔場所喝酒唱歌等娛樂活動」。警方進一步解釋，他們長期無人管教，常常於浙江、湖北、江蘇、安徽蕪湖、滁州、全椒、明光等地入室竊盜，所得贓款都用於高檔場所揮霍，也曾被多地警方抓獲，但均因年齡未滿16歲被釋放。

石某還透露，有一次偷了70多支蘋果手機，仍因年齡而無法處理，隨後膽子越來越大，並透過網路得知未滿16歲竊盜相關法律後，更加肆無忌憚。此外，當警方質問兩名少年時，其中一名還囂張地嗆，「我知道我還能偷400多天，到16歲我就不偷了」。

對此，網友紛紛諷刺「小伙子，有前途」、「下一步估計就是百度殺人不犯法了」、「懂法守法的好學生」、「不錯，趁著年紀輕賺養老錢」；也有人痛批「未成年保護法不是保護社會渣子的」。