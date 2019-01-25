LINE pay再推「春節發紅包」　最高抽LINE Points 888點

▲LINE pay過年期間推出「曬恩愛用LINE Pay」，限量52,000張「閃光卡」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節進入倒數，LINE pay今天（25日）宣布過年期間推出「辦年貨用LINE Pay」、「發紅包用LINE Pay」及「曬恩愛用LINE Pay」等3檔年節活動，不僅辦年貨有機會搶百萬優惠券，發紅包自己還可以有機會抽LINE Points 888點。

LINE pay從2015年開展服務至今，目前已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點，其中「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

▲LINE pay過年期間推出「辦年貨用LINE Pay」，發送電子優惠卷。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay台灣行銷部負責人葉君毅表示，今年趁著春節發紅包、辦年貨的時機，LINE Pay再推出「辦年貨用LINE Pay」、「發紅包用LINE Pay」及「曬恩愛用LINE Pay」3檔年節活動，其中「辦年貨用LINE Pay」，主要是為了讓用戶辦年貨能省荷包，因此LINE Pay攜手合作通路發送辦年貨優惠券，預計發出總額新台幣五百萬元的電子優惠券，只要關注LINE Pay官方帳號或合作通路中的地圖，就有機會取得合作通路現金優惠券，範圍涵蓋指定超市量販，像是頂好、JASONS、美廉社、愛買。

▲LINE pay再推「春節轉紅包」，最高抽LINE Points 888點。（圖／記者姚惠茹攝）

至於「發紅包用LINE Pay」，主要是去年中秋節期間的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動引起社群轉帳的熱潮，台灣用戶間互相轉帳的金額累積高達新台幣5億3522萬元，也讓「LINE Pay一卡通帳戶」在上線短短一個月內就吸引超過50萬名用戶註冊，因此今年趁著過年發紅包之際，從2月1日至12日止，LINE Pay推出豬年「發紅包拿紅包」活動，用戶透過LINE Pay發紅包給好友及群組，每發給一位好友，自己就可以收到LINE Pay紅包一個，最高可獲得LINE Points 888點。

▲LINE pay過年期間推出「曬恩愛用LINE Pay」，限量52,000張「閃光卡」。（圖／記者姚惠茹攝）

最後「曬恩愛用LINE Pay」，則是去年限量30萬張「LINE Pay聯名一卡通」，在2個月內全數申請完畢，其中「旅行熊大」、「出遊兔兔」兩張對卡最受用戶喜愛與討論，因此今年LINE Pay局定延續恩愛風潮，推出超萌放閃光情人節限定卡，限量5.2萬張提供「LINE Pay一卡通帳戶」用戶申請，以熊大、兔兔設計的閃光卡，可望再掀一波搶辦熱潮。

▲LINE pay過年期間推出「曬恩愛用LINE Pay」，限量52,000張「閃光卡」。（圖／記者姚惠茹攝）

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