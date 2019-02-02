年前發紅包最終場　韓國瑜：好久沒休假，終於可休息

▲韓國瑜在2日舉辦的最後一場走春後，鬆口氣說「終於可以休息」。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜從2018年九合一選戰至今「幾乎沒休息過」，2日在年前最後一場走春發紅包結束後，韓國瑜總算鬆口氣表示「可以好好休息」，他同時也發現紅包似乎發不夠，向市民允諾明年一定會加印，至於民俗專家所說的「副總統命」，韓國瑜則笑說「不要想太多，高雄先顧好比較重要。」

去年底從韓流吹起一直到當選後組閣，韓國瑜幾乎走訪全國各地尋覓人選，直到就職典禮後，他似乎也不曾休息過，開始大力推動市政及農產外銷，接連幾個月幾乎未曾鬆懈，韓國瑜年前曾公開對媒體說，過年要好好休息，看來的確也付諸實行。

▲韓國瑜從投入九合一選戰至今尚未真正休息過。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

2日的最終場走春活動中，一名曾對韓國瑜「公開示愛」的小弟在媽媽的帶領下，穿著財神裝坐在肩膀上，韓國瑜一到場後也認出這位小弟，還清楚記得小弟是第5次來到走春活動，至於韓國瑜在車輪戰式的走春下，手與腰開始出現疼痛警訊，於是改採拱手作揖代替，縱使如此，韓國瑜誠摯希望2019年在市民的努力下，高雄真的可以不一樣。

▲財神小弟5度參加走春，讓韓國瑜印象深刻。（圖／記者洪正達攝）