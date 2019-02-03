日本人都來取經「愛情產業鍊」　瓊瑤新春驚訝「韓國瑜前瞻性」

▲高雄愛情產業鍊總顧問瓊瑤在臉書發文：祝福大家 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜聘請義務性質的愛情產業鍊總顧問瓊瑤在臉書發文，不但敘述今年的春節，對她來說有三個意義非凡的事，第一個是韓國瑜當選市長、第二件事就是自己用一年的時間將一生已經絕版的作品65本書全數復活了，還重寫了新作品，第三件事情就是擔任「愛情產業鍊」總顧問，對於日本人來前來高雄市跟韓國瑜討論「愛情產業鍊」，瓊瑤驚訝韓國瑜的前瞻性。

知名作家瓊瑤在臉書發文《春節新氣象》跟自己書迷分享心情，對於韓國瑜市長瓊瑤有相當的著墨，不但以「石破天驚」、「英雄造時勢，時勢造英雄，新時代來臨」，來稱讚韓國瑜是有魄力、有真情的市長以外，甚至還對於韓國瑜提出的愛情產業鍊構想，不但找瓊瑤擔任總顧問，還讓日本人飛來高雄找韓市長討論，瓊瑤說：「愛情不僅我的小說裡，不僅僅在我們生活裡，它更加主宰著一個社會的發展....如果沒有愛情，人類將何去何從？我多麼驚訝韓國瑜市長的前瞻性」。

▲高雄愛情產業鍊總顧問瓊瑤在臉書發文：祝福大家 。（圖／記者吳奕靖攝）

瓊瑤提到的日本人來到高雄討論愛情產業鍊，主要是1月31日下午，日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏31日下午拜會高雄市長韓國瑜，就有名嘴在政論電視當中談到，當天韓國瑜跟中郡錦藏之間的談話內容，指出日本現在也在推愛情產業鏈，不過主要是著重要提高出生率，因為日本的宅男特別多，所以間接造成日本的人口出生的比例下降，現在已經到了高齡化的社會，所以現在的日本政府，也在推愛情產業鏈，只不過日本首相安倍晉三是用另外一種方式，沒有像韓國瑜這麼直接，所以日本人就非常有興趣。

最後瓊瑤也以愛情產業鍊的總顧問身份，特別寫了祝福給大家：

春到人間，鮮花遍佈，

祝相愛的人此生幸福！

天作之河，誰已墜入？

願有情的人都成眷屬！

相愛容易，難在相處，

願佳偶們珍惜莫辜負！

永浴愛河，不忘當初，

攜手欣賞夕陽和日出！

風雨來時，依偎相顧，

或在同一把傘下漫步！

每一瞬間，每一瞬間，

都是愛情永恆的凝固！