早上才去兄靈堂前上香！　翁回程擦撞公車「頭裂腳變形」慘死

地方中心／台南報導

台南市北區和緯路一段與旭日街口25日上午發生一起死亡車禍，其中呂姓老翁和大台南公車擦撞，當場連人帶車捲入公車底下，造成左腳骨折、右腳變形及頭部裂傷慘死。家屬趕到醫院後哭到癱軟倒地，據了解，呂翁才到胞兄靈堂捻完香，沒想到回家途中就發生憾事。

▲救護人員費了10多分鐘才把人救出送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警消表示，人員到場時發現呂姓老翁（85歲）左腳卡在公車底盤下方，整個人受困其中已經意識昏迷，地上還留有大灘血跡，花了10多分鐘才把人救出，雖緊急送往成大醫院急救，但仍傷重不治身亡。

警方調查，經由現場勘查蒐證及測繪，王姓公車駕駛（61歲）沿和緯路一段東向西直行至旭日街口時位於閃黃燈方，而呂翁沿旭日街北向南行駛為閃紅燈方、迴轉時迎頭與公車發生碰撞。王姓駕駛表示，看到對方就馬上剎車，但沒想到還是來不及，至於詳細肇事責任、事故發生原因還有待釐清。

▲呂翁由於頭部破裂，地上留有大灘血跡。



另外，呂姓老翁不僅為台南市第六分局一名小隊長的父親，且據《自由時報》報導，呂翁的胞兄才走7天，呂翁隨後也命喪輪下。呂翁的胞兄在案發前因病過世，事發當日是對方頭七，誰也沒想到上完香回家路上就發生意外；兄弟前後過世，令家屬悲痛萬分。

【更多新聞】

色男「丟200小費」扯禮服襲胸 越南陪酒妹哭：我的工作沒有這個



性侵前女友「強拍裸照」貼社區門口 渣男拿槍：誰敢插手直接轟了他