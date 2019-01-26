　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

早上才去兄靈堂前上香！　翁回程擦撞公車「頭裂腳變形」慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台南報導

台南市北區和緯路一段與旭日街口25日上午發生一起死亡車禍，其中呂姓老翁和大台南公車擦撞，當場連人帶車捲入公車底下，造成左腳骨折、右腳變形及頭部裂傷慘死。家屬趕到醫院後哭到癱軟倒地，據了解，呂翁才到胞兄靈堂捻完香，沒想到回家途中就發生憾事。

▲台南市北區和緯路一段與旭日街口上午發生一起死亡車禍，85歲呂姓機車騎士人車捲進公車底，消防人員全力搶救，惟送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲救護人員費了10多分鐘才把人救出送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警消表示，人員到場時發現呂姓老翁（85歲）左腳卡在公車底盤下方，整個人受困其中已經意識昏迷，地上還留有大灘血跡，花了10多分鐘才把人救出，雖緊急送往成大醫院急救，但仍傷重不治身亡。

警方調查，經由現場勘查蒐證及測繪，王姓公車駕駛（61歲）沿和緯路一段東向西直行至旭日街口時位於閃黃燈方，而呂翁沿旭日街北向南行駛為閃紅燈方、迴轉時迎頭與公車發生碰撞。王姓駕駛表示，看到對方就馬上剎車，但沒想到還是來不及，至於詳細肇事責任、事故發生原因還有待釐清。

▲台南市北區和緯路一段與旭日街口上午發生一起死亡車禍，85歲呂姓機車騎士人車捲進公車底，消防人員全力搶救，惟送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲呂翁由於頭部破裂，地上留有大灘血跡。

另外，呂姓老翁不僅為台南市第六分局一名小隊長的父親，且據《自由時報》報導，呂翁的胞兄才走7天，呂翁隨後也命喪輪下。呂翁的胞兄在案發前因病過世，事發當日是對方頭七，誰也沒想到上完香回家路上就發生意外；兄弟前後過世，令家屬悲痛萬分。

【更多新聞】

色男「丟200小費」扯禮服襲胸　越南陪酒妹哭：我的工作沒有這個

性侵前女友「強拍裸照」貼社區門口　渣男拿槍：誰敢插手直接轟了他

ET快訊
蔡阿嘎對發票「1000萬8個號碼全中」！PO證據喊：還能假嗎
1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」心酸：被當傭人使
巨大一根是啥！妻炒菜葉「梗丟廚餘」尪想哭　網：第一次見本尊

關鍵字：機車,車禍,老翁,胞弟,喪事,公車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

嘉義太保嚴重自撞車禍　「車頭潰縮到C柱」成廢鐵　2人死亡

貨車「車門敞開飆風」！下一秒重擊女路人...她當場噴飛仆街

老婦騎故障車「迷途40K」困車流　暖警深夜神救援

剝紅毛丹未細切「老人噎死」　照服員、剝皮者都起訴

懷疑前女友有新歡　他想復合竟秀槍恐嚇還性侵偷拍裸照

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

嘉義太保嚴重自撞車禍　「車頭潰縮到C柱」成廢鐵　2人死亡

貨車「車門敞開飆風」！下一秒重擊女路人...她當場噴飛仆街

老婦騎故障車「迷途40K」困車流　暖警深夜神救援

剝紅毛丹未細切「老人噎死」　照服員、剝皮者都起訴

懷疑前女友有新歡　他想復合竟秀槍恐嚇還性侵偷拍裸照

名醫纏訟12年3打官司求離婚　2019農曆年前確定離了...

國道狂閃大燈提醒龜速車「竟吃罰單」　警：閃1下可以、2下不行

早上才去兄靈堂前上香！　翁回程擦撞公車「頭裂腳變形」慘死

影／金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末　居民痛斥：太沒公德心

開耕耘機一秒撞壞民宅大門　駕駛酒測值1.39爆表

中和板橋吃貨看過來　中和環球購物中心將引進4家人氣餐廳

陳思宇猛攻雙重國籍　何志偉：不再回應選舉抹黑

席夢思床墊4萬有找　席伊麗滿萬送千　新春換床墊時機正好

「李敏鎬媽」51歲凍齡！曬不科學素顏　網友讚：真女神

吉布森遭驅逐暴怒衝向裁判　賽後稱對方像哥哥　　

嘉義太保嚴重自撞車禍　「車頭潰縮到C柱」成廢鐵　2人死亡

12個缸！「實力哥」狂炫耀BMW跑車　不到1小時...路邊翻車撞爛

酸對手金流選舉淪負面選戰　柯P：招牌算算就知道花多少

「竹南店」開出頭獎東京機票！　東森寵物雲還有4張機票要送你

白襪率先開價7年1.75億　總管：馬查多沒來將令人失望

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

社會熱門新聞

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

魚鉤拋到台鐵高壓電　婦四肢瞬間..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

拖板車違停吃便當…男大生一頭撞..

拖板車司機違停吃便當　害男大生..

人妻偷吃：用你的OO來糟蹋自己..

養1年才知是比特犬　飼主開門牠..

影／超狂母女辱罵員警還要求見法..

丈夫人間蒸發　苦守27年才知被..

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工..

快訊／台66線嚴重事故！重機騎..

直播要到電玩展殺實況主　卻在現..

更多熱門

相關新聞

9萬8黃牌重機哈特佛VITA300現身

黃牌路權開放後，市場上多了許多平價車款，但絕大部分售價都在10萬以上，對消費者還是一筆不小的負擔，不過近期有消息指出，國內品牌哈特佛（Hartford）即將推出的VITA 300，售價竟然只要98,000元，而且還配備有ABS防鎖死煞車系統，騎士既能享受路權的方便，也同時兼顧安全性

她懶換藥！40隻蛆「爬傷口吃腐肉」

搭便車　自撞電線桿卡座內亡

騎機車 　沒戴安全帽爆頭亡

公車上拔刀釀4命　辛海平一審判死刑

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

每個人生日都有對應的專屬色

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面