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北港男剛騎機車出門 　沒戴安全帽擦撞對向騎士爆頭亡

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▲柳男沒戴安全帽剛騎機車出門，與騎機車的張男擦撞，傷重送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲柳男沒戴安全帽剛騎機車出門，與騎機車的張男擦撞，傷重送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林北港口湖鄉25日上午發生一起機車相撞意外，其中一名65歲機車騎士柳姓男子沒戴安全帽，頭部撞到另一部機車車頭，頭顱重創當場意識模糊，送醫傷重不治，另一名張姓騎士酒側值0.12，受傷住院觀察中，肇事原因由警方釐清中。

▲柳男沒戴安全帽剛騎機車出門，與騎機車的張男擦撞，傷重送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲柳男沒戴安全帽剛騎機車出門，與騎機車的張男擦撞，傷重送醫不治。

北港警分局指出，25日上午9時許接獲報案，口湖鄉過港村發生交通事故，柳男正從家中騎機車外出，要左轉往南行駛，正巧與騎乘機車的張男擦撞，2人都倒地，員警到場時，2名騎士已被救護車送醫。

▲柳男沒戴安全帽剛騎機車出門，與騎機車的張男擦撞，傷重送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲北港分局長廖志明到場勘查，指示將連續3日針對酒駕、超速及闖紅燈，編排勤務加強取締。

承辦員警表示，常有人戲稱騎機車是「人包鐵」，沒有任何防護，稍一碰撞即可能受傷，警方再次沈痛呼籲「騎機車務必要戴安全帽」。北港分局長廖志明則會同相關人員到事故現場會勘，並責成椬梧派出所員警透過村辦公處的廣播器，向村民宣導喝酒不開車、不騎車，騎機車一定要戴安全帽，並連續3日針對酒駕、超速及闖紅燈，編排勤務加強取締，積極防制危險駕車，有效維護交通安全。

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關鍵字：機車,安全帽,北港

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