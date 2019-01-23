性侵前女友「強拍裸照」貼社區門口　渣男拿槍：誰敢插手直接轟了他

▲朱男求復合遭拒，居然性侵前女友還恐嚇、散布裸照。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）



突發中心／新北報導

新北一名朱姓男子求復合遭拒，居然傳訊恐嚇前女友小琪（化名），甚至亮出把玩手槍的照片，逼對方到家中2度性侵得逞，最誇張的是事後還強拍裸照散布。新北地院審理後，依強制性交、恐嚇等罪判朱男6年4個月有期徒刑，其中10個月如易科罰金30萬元，全案可上訴。

判決書指出，在比薩店工作的朱姓男子2016年10月與小琪分手，陸續不斷央求要復合，但對方都避不見面、婉拒，讓他因此懷疑小琪另結新歡，一時起了忌妒心不斷傳訊恐嚇「不會讓你那麼好吃好睡」、「我會讓妳先死」、「東西我帶在身上，男生敢插手，我直接把他轟了，不信你試看看」等語。

小琪在逼不得已的情況下和朱男見面，結果被對方強行脫褲，性侵得逞，期間還被拍下數張裸照。由於小琪事後躲起來，不肯聯繫，朱男居然把18張裸照註記「金光黨、靠美色騙人」等不雅字眼，貼在小琪社區的門口、前車道等公開看的見的地方，讓她顏面盡失。

朱男法庭上辯稱，性行為、拍照都有經過小琪的同意，而且會留下照片是為了要做紀念。不過法官檢視了相關照片，發現照片中的小琪並沒有歡愉的表情。

法官審理後認為，朱男面對感情問題竟不理性溝通，傳送恐嚇訊息、散布不雅照片，使女方心生畏懼、名譽貶損，甚至還為一己私慾性侵對方，足見自我情緒管理能力及尊重他人法益的法治觀念均待加強，因此依強制性交、恐嚇等罪判朱男6年4個月有期徒刑，其中10個月如易科罰金30萬元，全案可上訴。

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