下班回家搭同事便車　車禍撞電線桿卡副駕駛座亡　

▲王男凌晨工作結束後，開車載著同事黃男返回公司宿舍時，卻自撞電線桿，由於撞擊力道過猛，轎車車頭當場全毀，連電線桿也遭撞歪。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市26日凌晨發生一起死亡車禍，一名24歲王姓男子，凌晨工作結束後，開車載著同事30歲黃男返回公司宿舍時，自撞電線桿，由於撞擊力道過猛，轎車車頭當場全毀，連電線桿也遭撞歪，坐在副駕駛座的黃男當場受困車內、動彈不得，消防人員雖緊急將他救出送醫，但仍因傷重宣告不治，而駕駛王男也因車禍受傷仍醫院持續治療中，詳細肇事原因，仍待警方釐清。

警方調查，26日凌晨4時許接獲民眾報案，在新竹市延平路二段有車禍發生，警消人員到場後，發現一輛銀色轎車撞上路邊電線桿，由多隻電線桿組成的電線桿柱幾乎都被攔腰撞斷，可見撞擊力道猛烈，而銀色轎車的車頭也因此全毀，駕駛王男已自行脫困、受傷坐在路邊休息等待救援，只是副駕駛座上的黃男卻受困在變形的副駕駛座中動彈不得。

警消人員雖立即出動破壞器材將黃男救出，可惜黃男已陷入昏迷，經送往新竹國泰急救後仍宣告不治，駕駛王男由於受傷緣故，目前仍在新竹國軍醫院治療中。警方初步調查，兩人酒測值皆為0毫克，但為何自撞電線桿，仍待警方調查釐清。