婚外情4年！嘿咻次數多到數不清　人妻：只要到他家就會做！

▲張女婚外情4年，偷情次數多到數不清。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／桃園報導

桃園陳姓男子和張姓婦人發生婚外情，2人從2013年10月至2017年4月交往將近4年，並且多次在陳男家中幽會，張女還一度懷孕流產，直到兩人姦情被張女丈夫發現，憤而控告2人妨害家庭。而法院審理時，張女還向法官稱「發生關係次數已數不清」法官因此認定2人通姦多次，分別判2人4個月及2個月徒刑，得易科罰金。

根據《聯合報》報導，張女承認雙方剛認識時經常上床；陳男則表示，2人剛交往的前2年並不知道對方已婚，後來知道她有家室後，就沒再發生性關係。不過針對陳男的抗辯，法關經調查卻發現，2人剛認識時，張女就曾帶著丈夫和兒女幫忙做生意，且也將丈夫介紹給大家認識，認定陳男明明知道張女有家室，卻還繼續偷情。

至於2人的上床次數，張女向法官表示「只要到陳家就會發生性關係」，次數已數不清了；陳則表示很少親熱。法官審理後認為，2人偷情次數難以計算，認定雙方「通姦多次」且屬接續犯，因此依妨害家庭罪判陳男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；而張女則是獲得丈夫原諒，但因超過期限無法撤告，法官則輕判她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元、緩刑2年。

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