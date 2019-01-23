騎士遭撞飛「滑行5公尺」全身擦傷狂噴血　肇逃駕駛：我沒感覺

▲騎士當場滑行5公尺，全身也多處擦傷。（圖／翻攝自屏東縣政府官網，下同）

地方中心／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉日前發生一起車禍意外，當時一輛黑色休旅車竟在沒打方向燈的情況下，無預警變換車道，撞上一名機車騎士，害得騎士當場噴飛5公尺，全身也因此多處擦傷、手腳更是血流如注。更可惡的是，汽車駕駛竟然直接離開車禍現場，獨留傷痕累累的騎士倒臥在地。此外，肇事駕駛在被逮捕後竟還辯稱，根本沒有感覺撞到人。

事發當下，鍾姓騎士連人帶車噴飛滑行了整整5公尺，不僅全身多處擦傷，手腳部位更是因此血流如注，畫面相當驚悚。對此，他也表示，當時汽車突然變換車道，也沒有打方向燈，害他閃避不及因此摔傷。此外，肇事車輛卻完全沒有下車關切，就溜之大吉。所幸後方的熱心民眾提供了行車紀錄器，讓警方順利找到肇事車主，並通知他到案說明。

肇事車主到案後，坦承當晚確實有開車，但堅決表示，對於發生車禍一事毫不知情，根本沒有感覺撞到人，否認自己是肇事逃逸，但由於影像畫面確鑿，警方訊後依肇事逃逸、過失傷害罪將肇事車主函送地檢署偵辦。

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