「用你的OO來糟蹋自己啦」人妻偷吃單車店小王　鹹濕對話全都錄

▲男子懷疑妻子外遇偷藏錄音筆，結果錄下許多鹹濕內容。(圖／達志／示意圖)

記者葉國吏／綜合報導

台中一位人夫懷疑妻子外遇，暗自在臥房內裝設錄音筆，結果竟然錄到妻子與小王的對話，內容相當鹹濕，讓人夫相當不滿怒告求償，台中地院一審判賠15萬。

根據判決書指出，台中人夫因為發現妻子態度冷淡，而且不住家裡、反而住在同樣已婚的腳踏車店老闆，每個月只回家一次。

人夫懷疑妻子出軌，於是在臥房偷裝錄音筆，結果錄到妻子與小王的對話，包括「我把你當炮友是不是」、「我用你的老二來糟蹋我自己啦」、「當著我的面脫光衣服去洗澡」等鹹濕話語。

▲錄音筆內錄到「當著我的面脫光衣服去洗澡」等鹹濕話語。示意圖非當事人。（圖／翻攝pixabay網站）

人夫甚至在小王臉書發現與妻子的親密合照，對外甚至「夫妻相稱」，讓人夫怒告2人侵害配偶權，求償50萬元。台中地院法官一審判決認定人夫求償有理，審酌雙方社經地位，判賠15萬元。

但腳踏車店小王不服上訴，二審合議庭則認為錄音檔對話中提到「愛」、「炮友」、「老二」、「小三」等用語，加上小王臉書有與人妻合照、甚至夫妻相稱的留言，明顯有逾越正常交往的不正常關係，駁回小王上訴，判賠15萬元確定。