九份停車「1小200元」駕駛崩潰！爆留鑰匙錢被偷　業者回應了

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北部一名孕婦在臉書發文抱怨，她和老公19日開車到九份遊玩，把鑰匙留給停車場業者，雙方講明「一次200元」，但取車時對方卻改口「一小時200」，而且車上零錢全都不翼而飛，讓她氣炸發誓「再也不去九份」。消息曝光後，業者既氣憤又委屈，提出3點質疑反擊，不排除提告。

原PO在臉書氣憤寫道，當時她一直問業者怎麼收費，但對方遲遲不回應，過很久才丟下一句「一次200」。她心想假日景點一位難求，這個價格在所難免，便應業者要求留下鑰匙。不料2個多小時後，她和老公回來取車，業者卻改口解釋「一次指的是一小時200元」，一共要收600元，讓她當場傻眼。

▲九份假日人潮絡繹不絕，停車一位難求。（圖／東森新聞，下同）

原PO說，她聽到價格覺得莫名被坑，一度氣得要與業者理論，但丈夫怕她動到胎氣，索性付錢走人，不料之後發現車上的零錢全都離奇消失，細想很可能是停車留鑰匙的緣故，「這就是我的遭遇，這輩子永遠不會去九份了，未來親朋好友來台觀光，也會勸導不要去九份。」

貼文曝光後，引發網友群情激憤，痛批停車場業者太誇張，根本變相傷害九份觀光產業。不過，業者得知消息後很委屈，無奈表示景點「又要近又要便宜，哪有可能」，而且單子上收費標準寫得清清楚楚，留鑰匙也是為了移車。

▲業者表示，一開始單子上就寫著清清楚楚「平日200元／2H、假日200元／1H」。

至於被控疑似偷走車上零錢，業者反問「如果今天是妳，妳錢被偷了，當下妳會不講就走掉了嗎？妳可以當下報警，妳為什麼不要報警呢？」

業者說，過去也有顧客因為車子刮傷或沒有油，回頭誣賴是他們造成，這次他也心想做生意總會遇到這種客人，所以沒特別回頭調畫面，但現在只要有需要，「告訴我車牌號碼，調監視器畫面之後，換我對她提告」，願意隨時配合釐清，還自己一個清白。

▲業者表示，現場有裝設監視器，願意調畫面還原真相。

▲原PO貼文在臉書上瘋傳。（圖／翻攝自臉書）