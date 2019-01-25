磋商未談「華為5G」　王毅：歡迎法國成一帶一路重要夥伴

▲中法針對最近的5G及進博會議題進行磋商。（圖／中國外交部）

大陸中心／綜合報導

中、法兩方多位代表24日針對進博會及多邊主義等議題進行磋商。中國外交部長王毅指出，「中法應秉持著公平開放和互利共贏的原則」，繼續為彼此的企業提供「赴對方國家投資」的公平、開放環境，歡迎法方成為共商、共建、共享「一帶一路」的國際合作重要夥伴。此外，據消息，這次磋商雙方都未談及近日非常熱議的「華為5G」。

據中國外交部消息，王毅在巴黎與法國總統外交顧問埃蒂安（Philippe Etienne）舉行第18次的中法戰略對話發起人磋商。在此之前，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）曾指出，使用中國華為公司的設備來部署5G無線網路會有「風險」，將與中國外長王毅進行討論。此話一出，使外媒解讀成，「法國將跟隨美國加入圍堵華為的行動。」

▼法國外交部長勒德里安（左）與大陸外交部長王毅（右）。（圖／路透／記者曾俊豪攝）



據消息指出，兩國在會中均未提及華為，王毅表示，中方要進一步擴大雙向貿易和投資，歡迎法方繼續積極參與中國國際進口博覽會，願根據市場需求進口包括農產品在內的更多法國優質商品，希望雙方繼續為彼此的企業提供「赴對方國家投資」的公平、開放環境。

王毅指出，中國正加快金融領域開放步伐，希望法方抓住新一輪開放的機遇，繼續走在中外金融合作的前列，不斷推進核能、航太、航空等重點領域的合作，歡迎法方成為共商、共建、共享「一帶一路」國際合作的重要夥伴，願與法方加強政策和發展戰略對接，著力推進第三方市場合作。

▲法國總統外交顧問埃蒂安（左）與大陸外交部長王毅（右）。（圖／中國外交部）



據消息，埃蒂安指出，法方願意與中方共同努力，透過戰略對話平台等機制，深入推進兩國全面戰略夥伴關係，致力於深化與中方在航空、航太、核能等領域的合作，提升經貿投資合作水準，也願意更積極參與中國進博會。

「法中都致力於多邊主義，雙方在國際事務中合作潛力巨大」，埃蒂安表示，法方願意與中方圍繞在「反對單邊主義」、「20國集團議程」、「落實應對氣候變遷《巴黎協定》」、「促進環境保護和生物多樣性」、「聯合國維和行動」等加強合作，就世界貿易組織改革等重大問題保持溝通協調，共同維護以世界貿易組織為中心的多邊貿易體制。